Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40005

17 июля 2019, 12:18



В Норильск прилетели художники, которые превратить несколько городских фасадов в произведения монументальной живописи.

Открытие фестиваля состоится 26 июля в 18 часов на спортивной площадке у молодежного центра. В программе – знакомство с приглашенными художниками и уличным искусством Норильска. Гостей ждут выступления трейсеров, танцоров и музыкантов. Местные стрит-арт-художники создадут картины на импровизированных полотнах и научат желающих азам изобразительного искусства. Завершением дня станет лекция в мастерской художников. Егор Кошелев расскажет о современных международных тенденциях и направлениях стрит-арта. Художник является выпускником столичной академии им. С.Г. Строганова и кандидатом искусствоведческих наук. Картины Егора находятся в собрании Московского музея современного искусства, Deutsche Bank, в частных коллекциях в России и за рубежом. Встреча пройдет в молодежном центре, на неё необходимо зарегистрироваться на arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/ - Сегодня прибывшие художники приступят к работам на фасадах. На торце Красноярской, 3, Алексей Соколов изобразит главных представителей таймырской фауны – северных оленей. Егор Кошелев напишет картину «Удачный гол» на фасаде подстанции на Кирова, 27а. В Кайеркане Алексей Михеев и Денис Шевчук изобразят символ района – сову – на торце Норильской, 20. На фасаде Красноярской, 4, появится белый медведь. Над картиной будет работать итальянский художник Сильва Лигама, - рассказали в АРН. 1 августа Норильский фестиваль уличных искусств «АРкТика» откроет четырехдневную мастерскую перформеров под кураторством Милы Введенской, члена Российского союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств. В качестве педагогов выступят известные актёры, хореографы - настоящие мастера жанров уличных искусств. Фестиваль завершится 4 августа. Одно из событий закрытия – лекция кандидата искусствоведения, профессора Кирилла Гаврилина и художника Павла Юдина о новых достопримечательностях Норильска и возможностях разнообразить пешие экскурсионные маршруты по городу.

Просмотров:79 Работы по преображению зданий – часть программы Норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика». Организаторы - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», городской Администрации и участии Итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.Открытие фестиваля состоится 26 июля в 18 часов на спортивной площадке у молодежного центра. В программе – знакомство с приглашенными художниками и уличным искусством Норильска. Гостей ждут выступления трейсеров, танцоров и музыкантов. Местные стрит-арт-художники создадут картины на импровизированных полотнах и научат желающих азам изобразительного искусства. Завершением дня станет лекция в мастерской художников. Егор Кошелев расскажет о современных международных тенденциях и направлениях стрит-арта. Художник является выпускником столичной академии им. С.Г. Строганова и кандидатом искусствоведческих наук. Картины Егора находятся в собрании Московского музея современного искусства, Deutsche Bank, в частных коллекциях в России и за рубежом. Встреча пройдет в молодежном центре, на неё необходимо зарегистрироваться на arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/- Сегодня прибывшие художники приступят к работам на фасадах. На торце Красноярской, 3, Алексей Соколов изобразит главных представителей таймырской фауны – северных оленей. Егор Кошелев напишет картину «Удачный гол» на фасаде подстанции на Кирова, 27а. В Кайеркане Алексей Михеев и Денис Шевчук изобразят символ района – сову – на торце Норильской, 20. На фасаде Красноярской, 4, появится белый медведь. Над картиной будет работать итальянский художник Сильва Лигама, - рассказали в АРН.1 августа Норильский фестиваль уличных искусств «АРкТика» откроет четырехдневную мастерскую перформеров под кураторством Милы Введенской, члена Российского союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств. В качестве педагогов выступят известные актёры, хореографы - настоящие мастера жанров уличных искусств. Фестиваль завершится 4 августа. Одно из событий закрытия – лекция кандидата искусствоведения, профессора Кирилла Гаврилина и художника Павла Юдина о новых достопримечательностях Норильска и возможностях разнообразить пешие экскурсионные маршруты по городу.