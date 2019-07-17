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17 июля 2019, 12:18

В Норильск прилетели художники, которые превратить несколько городских фасадов в произведения монументальной живописи.


Работы по преображению зданий – часть программы Норильского фестиваля уличных искусств «АРкТика». Организаторы - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», городской Администрации и участии Итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.
Открытие фестиваля состоится 26 июля в 18 часов на спортивной площадке у молодежного центра. В программе – знакомство с приглашенными художниками и уличным искусством Норильска. Гостей ждут выступления трейсеров, танцоров и музыкантов. Местные стрит-арт-художники создадут картины на импровизированных полотнах и научат желающих азам изобразительного искусства. Завершением дня станет лекция в мастерской художников. Егор Кошелев расскажет о современных международных тенденциях и направлениях стрит-арта. Художник является выпускником столичной академии им. С.Г. Строганова и кандидатом искусствоведческих наук. Картины Егора находятся в собрании Московского музея современного искусства, Deutsche Bank, в частных коллекциях в России и за рубежом. Встреча пройдет в молодежном центре, на неё необходимо зарегистрироваться на arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/
- Сегодня прибывшие художники приступят к работам на фасадах. На торце Красноярской, 3, Алексей Соколов изобразит главных представителей таймырской фауны – северных оленей. Егор Кошелев напишет картину «Удачный гол» на фасаде подстанции на Кирова, 27а. В Кайеркане Алексей Михеев и Денис Шевчук изобразят символ района – сову – на торце Норильской, 20. На фасаде Красноярской, 4, появится белый медведь. Над картиной будет работать итальянский художник Сильва Лигама, - рассказали в АРН.
1 августа Норильский фестиваль уличных искусств «АРкТика» откроет четырехдневную мастерскую перформеров под кураторством Милы Введенской, члена Российского союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств. В качестве педагогов выступят известные актёры, хореографы - настоящие мастера жанров уличных искусств. Фестиваль завершится 4 августа. Одно из событий закрытия – лекция кандидата искусствоведения, профессора Кирилла Гаврилина и художника Павла Юдина о новых достопримечательностях Норильска и возможностях разнообразить пешие экскурсионные маршруты по городу.

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    Список новостей

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12:43   Александр Усс признан лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов Сибири. 12:18   В Норильск прилетели художники, которые превратить несколько городских фасадов в произведения монументальной живописи.
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13:24   "Дети войны" получат удостоверения и нагрудные знаки. 13:19   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.
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10:40   Гостиница и торгово-досуговый центр с кинозалами появятся в Норильске.

 15 июля 2019 
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16:26   Наш регион направил технику для ликвидации последствий паводков в Иркутской области. 15:55   На стадионе «Заполярник» прошёл культурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Раздвигая горизонты».
15:54   В Норильске прошёл второй этап соревнований по мотокроссу и мини-мотокроссу. 15:53   Больше 2500 норильчан преодолели двухкилометровую дистанцию четвёртого благотворительного забега «Норильск, беги со мной!».
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14:32   У Норильска самые высокие показатели по профзаболеваниям в крае. 13:35   В городе появились специальные урны.
13:12   Общественники остались довольны проверкой отдела по вопросам миграции норильской полиции. 11:22   Прокуратура Норильска защищает права горожан на взыскание заработной платы.
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11:01   567 норильских семей получают «президентские» выплаты на первого ребёнка.

 12 июля 2019 
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17:09   Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации. 16:47   Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.




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