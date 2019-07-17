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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:26 Народ против! В избирком края предложена народная инициатива.
12:59 Пятеро норильских водителей-нарушителей на своём опыте узнали о практике привлечения к ответственности на основании видеозаписей в соцсетях.
12:43 Александр Усс признан лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов Сибири.
12:18 В Норильск прилетели художники, которые превратить несколько городских фасадов в произведения монументальной живописи.
11:02 Прокуратура проверила норильские детские сады. Найдены нарушения.
10:01 Управляющим компаниям Норильска поручили еженедельную дезинсекцию.
17:28 19 лет назад, 16 июля 2000 года, когда Норильск отмечал День города, не стало известного журналиста Игоря Домникова.
17:23 Бесплатную юридическую помощь окажут завтра всем желающим в норильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии края.
16:56 Северный киноархив переедет из Норильска в Красноярск.
16:50 В Красноярском крае величина прожиточного минимума за второй квартал увеличилась на 3,6 процента.
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