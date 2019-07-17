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17 июля 2019, 12:43

Александр Усс признан лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов Сибири.


Губернатор Красноярского края Александр Усс занял первое место в Сибирском федеральном округе в рейтинге политической устойчивости глав регионов. Согласно данным нового рейтинга политической устойчивости губернаторов российских регионов «Госсовет 2.0», который составили эксперты одного из ведущих аналитических агентств страны «Минченко Консалтинг», глава Красноярского края набрал 15 баллов. Об этом сообщается на официальном портале края.
Высокую оценку экспертов получили позиции губернатора в Москве, а также наличие масштабных проектов на территории, экономическая привлекательность региона, качество политического менеджмента и позиционирования.
Рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка, тем сильнее позиции губернатора.
Добавим, что по данным другого аналитического агентства – «Давыдов. Индекс», – Александр Усс также занимает стабильную политическую позицию: глава Красноярского края находится на 12-м месте в рейтинге губернаторов субъектов Федерации. Как поясняют аналитики агентства, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников рейтинга, являются профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов.
Фото krasrab.ru

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