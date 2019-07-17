Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40007

17 июля 2019, 12:59



Пятеро норильских водителей-нарушителей на своём опыте узнали о практике привлечения к ответственности на основании видеозаписей в соцсетях.

За прошедшую неделю, по материалам, предоставленным участниками групп, было привлечено к ответственности пятеро водителей. Основные нарушения, выезд на полосу встречного движения и проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Помимо того, с каждым нарушителем полицейские проводят профилактическую беседу о возможных последствиях подобных маневров на проезжей части. Фото: норильск.24.мвд.рф

Просмотров:55 Это часть работы автоинспекторов совместно с общественностью, которая позволяет пресечь нарушение правил дорожного движения, сообщили в ОМВД России по Норильску. В социальных сетях давно существуют группы неравнодушных норильчан, которые понимают важность соблюдения правил, а также тяжесть последствий от неправомерных действий водителей. Участники группы активно сотрудничают с норильской Госавтоинспекцией.За прошедшую неделю, по материалам, предоставленным участниками групп, было привлечено к ответственности пятеро водителей. Основные нарушения, выезд на полосу встречного движения и проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Помимо того, с каждым нарушителем полицейские проводят профилактическую беседу о возможных последствиях подобных маневров на проезжей части.Фото: норильск.24.мвд.рф