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17 июля 2019, 13:26



Народ против! В избирком края предложена народная инициатива.

Рассмотрение вопроса о краевой народной инициативе состоится на ближайшем заседании избирательной комиссии края.

Просмотров:210 В избирательную комиссию Красноярского края сданы подписные листы инициативной группы по осуществлению краевой народной инициативы по внесению изменений в Закон края «Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Законопроектом предлагается установить запрет на продажу алкоголя в торговых точках, находящихся в нежилых помещениях многоквартирных домов или пристроенных к ним нежилых помещениях, сообщили в избиркоме края.Рассмотрение вопроса о краевой народной инициативе состоится на ближайшем заседании избирательной комиссии края.