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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:09 В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты-носителя «Ангара-5».
17:25 На Диксон отправилась экспедиция путешественников из Воронежа.
16:49 Сегодня воспитанники норильской станции туризма, отдыхающие в «Багульнике», начали сплав по реке Мане.
16:37 Мемориальная доска Николаю Федоровскому вернулась после реставрации на здание НГИИ.
16:07 «Норникель» борется с кибератаками.
15:52 В День города у норильчан и гостей города будет возможность ближе познакомиться с историей территории.
15:46 Законопроект о квотировании выбросов прошёл второе чтение.
15:09 Уже в августе в Норильске начнётся обустройство новых тёплых остановок.
15:03 Научиться, отдыхая. 20 норильских школьников вернулись из Полевой академии проектного менеджмента.
14:15 Завтра без воды и света останутся некоторые норильские дома и учреждения.
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