Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40009

17 июля 2019, 13:57



Минимальный набор продуктов в крае обходится в 4786,73 рубля на человека.

Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания, входящие в него. Определяется на основе единых (установленных в целом по России) минимальных объёмов потребления продуктов и фактических средних потребительских цен на них по стране. фото special.volganet.ru

Просмотров:177 Такие данные на конец июня приводит Красноярскстат. Согласно представленному исследованию, в июне по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен на товары и услуги по региону составил 100 процентов, с начала года – 102,9 процента. Стоимость минимального набора продуктов питания за месяц снизилась на 1 процент, а с начала года увеличилась на 7 процентов.Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания, входящие в него. Определяется на основе единых (установленных в целом по России) минимальных объёмов потребления продуктов и фактических средних потребительских цен на них по стране.фото special.volganet.ru