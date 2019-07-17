Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40010

17 июля 2019, 14:15



Завтра без воды и света останутся некоторые норильские дома и учреждения.

18 и 19 июля электроснабжения не будет по следующим адресам: 00.00 - 02.00 – ул. Кирова, 29; 03.00 - 04.30 – ул. Ленинградская, 20, 22, ул. Лауреатов, 63, 63а, 65. 04.30 - 06.00 – ул. Бегичева, 12, 14, 16. А также с 22.00 18 июля до 02.00 19-го по адресам ул. Нансена, 72, 74, 82, 94. Причина - текущий ремонт электрооборудования, сообщили в управляющей компании «Жилкомсервис».

Просмотров:260 В связи с заменой участка внутриквартального трубопровода, 18 июля с 10 до 17 часов горячую воду отключат по адресам: ул. Талнахская, 1, 1а, 1б, 3, 5, ул. Севастопольская, 13, ул. 50 лет Октября, 13.18 и 19 июля электроснабжения не будет по следующим адресам:00.00 - 02.00 – ул. Кирова, 29;03.00 - 04.30 – ул. Ленинградская, 20, 22, ул. Лауреатов, 63, 63а, 65.04.30 - 06.00 – ул. Бегичева, 12, 14, 16.А также с 22.00 18 июля до 02.00 19-го по адресам ул. Нансена, 72, 74, 82, 94.Причина - текущий ремонт электрооборудования, сообщили в управляющей компании «Жилкомсервис».