Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40011

17 июля 2019, 15:03



Научиться, отдыхая. 20 норильских школьников вернулись из Полевой академии проектного менеджмента.

«Полевая академия проектного менеджмента» – это финальное мероприятие для победителей региональных отборочных этапов проекта из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы и Газимуро-Заводского района. Образовательная программа «Академии» включила в себя специальный образовательный модуль «Основы социального проектирования»; командный квест «Человек в городе», практикум «Придумай и сделай», тренинг «Мы – эффективная команда», творческие вечера «Знакомимся с городами социальной ответственности ГМК «Норникель», мозговой штурм «Школа городских компетенций: 2019/20 учебный год». Помимо этого, ребята приняли участие в экскурсионных программах «Баргузинский заповедник», «Забайкальский национальный парк дикой природы», в спортивно-прикладной программе «Курс выживания». А для педагогов был организован методический семинар по теме «Управление развитием инициатив обучающихся по решению социальных проблем города». Фото предоставлено УОиДО администрации города

Просмотров:178 В тематической образовательной программе, которая проходила на базе спортивно-туристского центра «Максимиха» (240 километров от Улан-Удэ) в уникальном месте на берегу Байкала, на южном побережье Баргузинского залива, принимали участие ученики школ № 6, 21, 41, 43, а также гимназии № 4. Как сообщили в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска, организаторами мероприятия выступили управление социальной политики, «Норникель» и фонд гражданских инициатив «Диалог», которые сотрудничают в рамках совместного проекта «Школа городских компетенций». Этот проект наряду с традиционной летней выездной образовательной сменой позволяет норильским школьникам попробовать силы в социальном проектировании, развить лидерские и коммуникативные качества и, что немаловажно, обзавестись новыми друзьями из других регионов страны.«Полевая академия проектного менеджмента» – это финальное мероприятие для победителей региональных отборочных этапов проекта из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Читы и Газимуро-Заводского района. Образовательная программа «Академии» включила в себя специальный образовательный модуль «Основы социального проектирования»; командный квест «Человек в городе», практикум «Придумай и сделай», тренинг «Мы – эффективная команда», творческие вечера «Знакомимся с городами социальной ответственности ГМК «Норникель», мозговой штурм «Школа городских компетенций: 2019/20 учебный год».Помимо этого, ребята приняли участие в экскурсионных программах «Баргузинский заповедник», «Забайкальский национальный парк дикой природы», в спортивно-прикладной программе «Курс выживания». А для педагогов был организован методический семинар по теме «Управление развитием инициатив обучающихся по решению социальных проблем города».Фото предоставлено УОиДО администрации города