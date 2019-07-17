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17 июля 2019, 15:09



Уже в августе в Норильске начнётся обустройство новых тёплых остановок.

Тёплые павильоны представляют собой сборную модульную конструкцию в виде цельносварных арок. Каркас выполнен из металлического профиля. На него закрепят ударопрочные стёкла. Освещать остановочный пункт будут четыре светодиодных светильника. - Павильоны оснастят раздвижными стеклянными дверями из закалённого стекла, что обеспечит беспрепятственный доступ людям с ограниченными возможностями. Комфортную температуру внутри остановок обеспечат автоматические обогреватели. Каждый павильон будет оснащён лавками с подогревом, урнами, стендом для объявлений, светодиодной подсветкой и цифровыми видеокамерами, запись с которых будет передаваться в онлайн-режиме в единую диспетчерскую службу, - рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор». Прежде чем установить павильоны, предстоит подготовить фундамент. Монтажные работы начнутся в августе. В связи с этим привычные автобусные остановки временно будут перенесены. О необходимости тёплых остановочных павильонов норильчане говорят уже давно. В администрации Норильска горожан услышали и в прошлом году решили в качестве пилотного проекта установить три тёплые остановки. Места установки определяли исходя из пожеланий жителей районов и пассажиропотока на различных остановочных пунктах. При выборе модели павильона учитывалась практика других городов. В течение года «Норильскавтодор» будет следить за техническим состоянием оборудования и самих павильонов. Приживутся ли тёплые остановки в Норильске, зависит от бережного отношения норильчан. Фото Ирины Яринской

Просмотров:208 Муниципальный контракт на 6,2 миллиона рублей на установку тёплых павильонов заключён с красноярским индивидуальным предпринимателем Людмилой Яковлевой. По одному павильону появится в каждом из районов Норильска: в Центральном районе - на Ленинском проспекте, 33; в Талнахе - на улице Спортивной, 4; в Кайеркане - на улице Победы, 9. В настоящее время ведётся подготовка документов, переговоры с изготовителем остановок.Тёплые павильоны представляют собой сборную модульную конструкцию в виде цельносварных арок. Каркас выполнен из металлического профиля. На него закрепят ударопрочные стёкла. Освещать остановочный пункт будут четыре светодиодных светильника.- Павильоны оснастят раздвижными стеклянными дверями из закалённого стекла, что обеспечит беспрепятственный доступ людям с ограниченными возможностями. Комфортную температуру внутри остановок обеспечат автоматические обогреватели. Каждый павильон будет оснащён лавками с подогревом, урнами, стендом для объявлений, светодиодной подсветкой и цифровыми видеокамерами, запись с которых будет передаваться в онлайн-режиме в единую диспетчерскую службу, - рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор».Прежде чем установить павильоны, предстоит подготовить фундамент. Монтажные работы начнутся в августе. В связи с этим привычные автобусные остановки временно будут перенесены.О необходимости тёплых остановочных павильонов норильчане говорят уже давно. В администрации Норильска горожан услышали и в прошлом году решили в качестве пилотного проекта установить три тёплые остановки. Места установки определяли исходя из пожеланий жителей районов и пассажиропотока на различных остановочных пунктах. При выборе модели павильона учитывалась практика других городов. В течение года «Норильскавтодор» будет следить за техническим состоянием оборудования и самих павильонов.Приживутся ли тёплые остановки в Норильске, зависит от бережного отношения норильчан.Фото Ирины Яринской