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17 июля 2019, 15:46



Законопроект о квотировании выбросов прошёл второе чтение.

Согласно документу эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они утверждены в указе президента России как города, испытывающие серьёзное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий, пишет РИА «Новости». В законопроекте уточняется, что до 1 мая 2020 года будут проводиться сводные расчёты, до 1 августа 2020 года - расчёт и оценка рисков для здоровья человека, до 1 ноября 2020 года должен быть утверждён перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов, до 1 марта 2021 года - проведена актуализация комплексных планов. Законопроектом также определяется понятие загрязняющих веществ, прописываются правила проведения расчётов и внеплановых проверок. Законопроект должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года. Фото Ирины Яринской

Просмотров:173 Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.Согласно документу эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они утверждены в указе президента России как города, испытывающие серьёзное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий, пишет РИА «Новости».В законопроекте уточняется, что до 1 мая 2020 года будут проводиться сводные расчёты, до 1 августа 2020 года - расчёт и оценка рисков для здоровья человека, до 1 ноября 2020 года должен быть утверждён перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов, до 1 марта 2021 года - проведена актуализация комплексных планов. Законопроектом также определяется понятие загрязняющих веществ, прописываются правила проведения расчётов и внеплановых проверок.Законопроект должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.Фото Ирины Яринской