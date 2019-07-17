Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40014

17 июля 2019, 15:52



В День города у норильчан и гостей города будет возможность ближе познакомиться с историей территории.

Первой точкой поездки станет набережная реки Талнахской, которая дала имя всему району, рассказывают экскурсоводы – сотрудники Музея Норильска. Затем путь проляжет по объездной дороге мимо бывшего посёлка Геологов, в сторону горнолыжной базы и памятного знака «Первая буровая». Затем экскурсия переедет через реку Хараелах, где любят фотографироваться туристы. После экскурсанты увидят промплощадки рудников «Таймырский» и «Октябрьский», Студенческий сквер, вид со смотровой площадки пятого микрорайона Талнаха и по улице Маслова вернутся к исходной точке маршрута. Такие бесплатные экскурсии стали уже доброй традицией района. Но количество мест в каждом из двух автобусов ограничено, так что поспешите, будет интересно. Фото Ирины Яринской

Просмотров:198 21 июля в 15.00 и 16.00 от здания талнахской администрации отправится автобусная экскурсия «Памятные места Талнаха».Первой точкой поездки станет набережная реки Талнахской, которая дала имя всему району, рассказывают экскурсоводы – сотрудники Музея Норильска. Затем путь проляжет по объездной дороге мимо бывшего посёлка Геологов, в сторону горнолыжной базы и памятного знака «Первая буровая». Затем экскурсия переедет через реку Хараелах, где любят фотографироваться туристы. После экскурсанты увидят промплощадки рудников «Таймырский» и «Октябрьский», Студенческий сквер, вид со смотровой площадки пятого микрорайона Талнаха и по улице Маслова вернутся к исходной точке маршрута.Такие бесплатные экскурсии стали уже доброй традицией района. Но количество мест в каждом из двух автобусов ограничено, так что поспешите, будет интересно.Фото Ирины Яринской