Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40015

17 июля 2019, 16:07



«Норникель» борется с кибератаками.

Ещё в июле 2014 года в ходе визита президента России Владимира Путина на Кубу было подписано двухстороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве по обеспечению международной информационной безопасности. В марте 2019 года — меморандум о партнёрстве в области телекоммуникаций и информбезопасности. Поэтому не удивительно, что международный форум проводился при прямом участии и поддержке МИДа, Минсвязи и Совета Безопасности России, сообщает 1-line информагентство. Статус «Норникеля» как глобальной компании во многом определяет его политику по ключевым направлениям кибербезопасности, защиты ресурсов и IT-инфраструктуры. Но, поскольку данные вопросы уже перешли в статус всеобщей проблемы, востребованной стала консолидированная позиция ведущих компаний индустриального сектора, национальных и глобальных регуляторов рынка. В итоге - вопросы информационной безопасности предприятий и инфраструктур поднимаются на новый, международной уровень. Интеграция мировой экономики сопровождается взрывным ростом темпов цифровизации, автоматически генерирующей новые риски и угрозы как для национальных экономик, так и для мировых отраслевых рынков в целом. «Статистика показывает, что подавляющее количество кибератак на предприятия приходится непосредственно на инфраструктуру. В качестве инструмента со значительным отрывом лидирует вредоносное программное обеспечение», - поясняет директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев. Только в первом квартале 2019 года компьютерному нападению подверглись такие гиганты, как Norsk Hydro, Altran Technologies, Hexion. Чтобы минимизировать возможные последствия, а лучше предупредить их, в «Норникеле» создан центр оперативного реагирования на компьютерные инциденты. Запущены целевые программы по защите технологических процессов, бизнес-приложений и рабочих станций пользователей, проекты, нацеленные на повышение осведомлённости сотрудников. «Вместе с тем, стремясь сделать цифровую среду более безопасной и прогнозируемой, мы уделяем особое внимание международным аспектам и тем площадкам, на которых вопросы информбезопасности могут быть не только обсуждены, но и норматизированы», - отметил представитель «Норникеля». При этом он подчеркнул, что некоторые вопросы требуют регулирования на самом высшем, межгосударственном уровне. Не секрет, что киберсредства уже начинают применяться и в целях дискредитации - не только предприятий и компаний, но и целых отраслевых сегментов. Исходя из этих реалий, в рамках международного форума эксперты «Норникеля» представили позицию российского бизнеса, где одним из шагов к гармонизации цифровых активностей должно стать формирование кодекса этического поведения субъектов в киберсреде. В компании уверены, что подобный подход дополняет усилия государства на международной арене и будет работать на формирование фундамента устойчивого развития мирового сетевого пространства.

Просмотров:180 В Гаване (Куба) прошёл международный форум по вопросам применения информационных технологий и коммуникаций в мирных целях, в котором приняли участие эксперты из 60 стран мира. В их числе – представители компании «Норникель».Ещё в июле 2014 года в ходе визита президента России Владимира Путина на Кубу было подписано двухстороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве по обеспечению международной информационной безопасности. В марте 2019 года — меморандум о партнёрстве в области телекоммуникаций и информбезопасности. Поэтому не удивительно, что международный форум проводился при прямом участии и поддержке МИДа, Минсвязи и Совета Безопасности России, сообщает 1-line информагентство.Статус «Норникеля» как глобальной компании во многом определяет его политику по ключевым направлениям кибербезопасности, защиты ресурсов и IT-инфраструктуры. Но, поскольку данные вопросы уже перешли в статус всеобщей проблемы, востребованной стала консолидированная позиция ведущих компаний индустриального сектора, национальных и глобальных регуляторов рынка. В итоге - вопросы информационной безопасности предприятий и инфраструктур поднимаются на новый, международной уровень. Интеграция мировой экономики сопровождается взрывным ростом темпов цифровизации, автоматически генерирующей новые риски и угрозы как для национальных экономик, так и для мировых отраслевых рынков в целом.«Статистика показывает, что подавляющее количество кибератак на предприятия приходится непосредственно на инфраструктуру. В качестве инструмента со значительным отрывом лидирует вредоносное программное обеспечение», - поясняет директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев.Только в первом квартале 2019 года компьютерному нападению подверглись такие гиганты, как Norsk Hydro, Altran Technologies, Hexion. Чтобы минимизировать возможные последствия, а лучше предупредить их, в «Норникеле» создан центр оперативного реагирования на компьютерные инциденты. Запущены целевые программы по защите технологических процессов, бизнес-приложений и рабочих станций пользователей, проекты, нацеленные на повышение осведомлённости сотрудников.«Вместе с тем, стремясь сделать цифровую среду более безопасной и прогнозируемой, мы уделяем особое внимание международным аспектам и тем площадкам, на которых вопросы информбезопасности могут быть не только обсуждены, но и норматизированы», - отметил представитель «Норникеля».При этом он подчеркнул, что некоторые вопросы требуют регулирования на самом высшем, межгосударственном уровне. Не секрет, что киберсредства уже начинают применяться и в целях дискредитации - не только предприятий и компаний, но и целых отраслевых сегментов. Исходя из этих реалий, в рамках международного форума эксперты «Норникеля» представили позицию российского бизнеса, где одним из шагов к гармонизации цифровых активностей должно стать формирование кодекса этического поведения субъектов в киберсреде.В компании уверены, что подобный подход дополняет усилия государства на международной арене и будет работать на формирование фундамента устойчивого развития мирового сетевого пространства.