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17 июля 2019, 16:37



Мемориальная доска Николаю Федоровскому вернулась после реставрации на здание НГИИ.

Несколько лет назад во время ремонта фасада института доску запачкали краской. Чтобы отреставрировать её, управление по делам культуры и искусства администрации Норильска проделало большую работу по проведению экспертизы, определению и привлечению специалистов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:173 Мемориальную доску основателю прикладной минералогии, члену-корреспонденту АН СССР, преподавателю норильского техникума и заключённому Норильлага Николаю Михайловичу Федоровскому установили по инициативе геологической общественности на здании Норильского государственного индустриального института в конце 1980-х годов.Несколько лет назад во время ремонта фасада института доску запачкали краской. Чтобы отреставрировать её, управление по делам культуры и искусства администрации Норильска проделало большую работу по проведению экспертизы, определению и привлечению специалистов.Фото Ирины Яринской