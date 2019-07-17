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17 июля 2019, 16:49

Сегодня воспитанники норильской станции туризма, отдыхающие в «Багульнике», начали сплав по реке Мане.


Дети отправляются в составе группы из 138 человек (122 ребёнка и 16 взрослых), включая представителя МЧС и врача. Сплав пройдёт на 18 плавсредствах (рафты, катамараны). Накануне инструкторы провели для ребят занятия на воде, в ходе которых каждый из 30 юных туристов освоил технику управления рафтом на заливе Енисея, а также практические занятия - снаряжение в водном походе и приёмы оказания первой помощи. Сплав завершится 20 июля.
Напомним, в этом году в числе детей, отправившихся в посёлок Тесь, была группа занимающихся туризмом. В их расписании отдыха - 21 день в лагере «Солнечный–2», ещё столько же — на детско-юношеской туристской базе «Багульник», где летом открыт палаточный лагерь. Структурное подразделение красноярского краевого центра туризма и краеведения
база «Багульник» расположена на территории долины горной реки Калтат (на северной границе Калтатского района государственного заповедника «Столбы»). Пребывание в летнем палаточном лагере даёт возможность ребятам в возрасте от 8 до 18 лет побыть наедине с природой, пройти школу туристского мастерства, совершить походы по окрестностям города Красноярска, посетить знаменитые скалы заповедника «Столбы», найти новых друзей, новые увлечения. В программе отдыха норильчан помимо сплава ещё посещение заповедника «Красноярские столбы» и краеведческого музея.
Всего этим летом 1200 юных норильчан проводят лето в выездных лагерях, вчера домой вернулась первая смена из анапских лагерей «Вита» и «Премьера».
Фото предоставлено участниками поездки

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