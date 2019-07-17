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17 июля 2019, 17:25

На Диксон отправилась экспедиция путешественников из Воронежа.


Из Дудинки по Енисею в сторону самого северного поселка Диксон отправилась экспедиция «Ангстрем» из Воронежа с целью исследования туристического маршрута.
На Диксоне путешественники посетят обелиски, памятники защитникам Диксона и первооткрывателям, также пообщаются с местным населением. Затем они планируют на шести болотоходах и вездеходах отправиться на юго-восток полуострова Таймыр. Конечной точкой их маршрута станет Талнах. Об этом сообщается на официальном портале Таймыра.
- Этот маршрут поистине уникален, никто не проходил на технике весь Таймыр, пересекая его по диагонали с северо-запада на юго-восток. При этом маршрут пролегает так, чтобы не заходить на территорию заповедных зон. В целом можно сказать, что мы будем двигаться, то приближаясь к реке Пясине, то отдаляясь от неё. В общем планируем уложиться в 20 дней, проходя по 40 км в сутки, таким образом сможем пройти 900 км. Если не выдержим такого темпа, то количество дней увеличится. Мы знаем возможности своей техники, с ней мы путешествовали по тундровой зоне России, но не знаем, чего ожидать от условий Таймыра, - отметил один из участников тура Николай Сапелкин.
Участники экспедиции путешествуют уже на протяжении 23 лет, к данному маршруту они готовились два года.
- На Диксоне у нас уже много друзей, мы выезжали туда в ноябре прошлого года, для того чтобы наладить связи, выяснить обстановку. Узнали, что там живет удивительный, гостеприимный народ, и сейчас мы уже едем к людям, с которыми подружились. Также мы получили поддержку от различных туристских организаций и норильского отделения Русского географического общества. Они рассказали, какие сложности нас могут ожидать в пути, какие красоты следует обязательно посмотреть,- поделился Николай Сапелкин.
Весь маршрут будет промаркирован и прописан по фактическому ходу движения, затем участники экспедиции планируют защитить его в Воронежской региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма», чтобы повысить свою спортивную квалификацию.
По возвращении в Дудинку участники проекта планируют посетить Таймырский краеведческий музей, купить сувениры, деликатесы из оленины, изделия традиционного народного промысла.
Фото пресс-службы администрации Таймыра

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