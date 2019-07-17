Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40019

17 июля 2019, 19:09



В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты-носителя «Ангара-5».

Новейшую ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара-5» разработали российские конструкторы, её создание было задачей государственной важности: ввод этих ракет в эксплуатацию должен обеспечить нашей стране независимый и гарантированный доступ на орбиту. Испытательный пуск «Ангары» с космодрома «Плесецк» успешно прошёл в декабре 2014 года. И стало понятно: Россия может запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Какое отношение к этому имеет Норильск? Самое прямое: воинская часть № 40919, расположенная в нашем городе, входит в боевой расчёт космодрома «Плесецк» и принимает активное участие в запусках. Макет «Ангары-5» был изготовлен на космодроме «Плесецк» в подарок Норильску. «Наша» ракета - полный прототип настоящей. Применены те же самые технологии и материалы, которые используются для создания ракет космического назначения. Соотношение – один к шести. Военные доставили её в Норильск самолётом, а установить помог «Норникель». Представитель космических войск Воздушно-космических сил и в целом Министерства обороны России Николай Нестечук в приветственном слове назвал главу Норильска Рината Ахметчина идейным вдохновителем установки макета ракеты и поблагодарил его не только за эту инициативу, но и за внимание к военным в целом. Фото Ирины Яринской

Просмотров:214 Красную ленточку на торжественном открытии памятной стелы перерезали начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук и глава Норильска Ринат Ахметчин.Новейшую ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара-5» разработали российские конструкторы, её создание было задачей государственной важности: ввод этих ракет в эксплуатацию должен обеспечить нашей стране независимый и гарантированный доступ на орбиту. Испытательный пуск «Ангары» с космодрома «Плесецк» успешно прошёл в декабре 2014 года. И стало понятно: Россия может запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Какое отношение к этому имеет Норильск? Самое прямое: воинская часть № 40919, расположенная в нашем городе, входит в боевой расчёт космодрома «Плесецк» и принимает активное участие в запусках.Макет «Ангары-5» был изготовлен на космодроме «Плесецк» в подарок Норильску. «Наша» ракета - полный прототип настоящей. Применены те же самые технологии и материалы, которые используются для создания ракет космического назначения. Соотношение – один к шести. Военные доставили её в Норильск самолётом, а установить помог «Норникель».Представитель космических войск Воздушно-космических сил и в целом Министерства обороны России Николай Нестечук в приветственном слове назвал главу Норильска Рината Ахметчина идейным вдохновителем установки макета ракеты и поблагодарил его не только за эту инициативу, но и за внимание к военным в целом.Фото Ирины Яринской