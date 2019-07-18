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18 июля 2019, 10:18



Медленно, но поправляется. "Роев ручей" рассказал о восстановлении белой медведицы из Норильска.

- Из-за низкой массы тела процесс восстановления протекает медленно. За три недели животное восполнило потерю мышечной массы на 12 кг, её вес на сегодняшний день 118 кг, - сообщили в парке. Сейчас белая медведица живёт в карантинном вольере, где ветеринары проводят необходимые манипуляции, связанные с лечением и наблюдением за состоянием животного. Медведица много спит, во время бодрствования охлаждается в воде. - Она активно обследует вольер и, мокрая, трётся об стены, решётки и пол вольера, поэтому шерсть на боках и лапах остаётся грязной, как бы мы ни старались её отмыть, - сетуют сотрудники "Роева ручья" . Сейчас для маленькой медведицы готовят вольер с бассейном, куда она переедет сразу после карантина. Дальнейшая судьба медведицы из Норильска ещё не определена. Где она будет жить, должен решить Росприроднадзор. Фото парка "Роев ручей"

Просмотров:205 Краснокнижная хищница, истощённая и обессиленная, очутилась в промзоне под Талнахом в середине июня. Операция по её спасению и эвакуации длилась несколько дней. 21 июня медведицу доставили в Красноярск. С тех пор она находится в парке флоры и фауны "Роев ручей" и постепенно набирает вес.- Из-за низкой массы тела процесс восстановления протекает медленно. За три недели животное восполнило потерю мышечной массы на 12 кг, её вес на сегодняшний день 118 кг, - сообщили в парке.Сейчас белая медведица живёт в карантинном вольере, где ветеринары проводят необходимые манипуляции, связанные с лечением и наблюдением за состоянием животного. Медведица много спит, во время бодрствования охлаждается в воде.- Она активно обследует вольер и, мокрая, трётся об стены, решётки и пол вольера, поэтому шерсть на боках и лапах остаётся грязной, как бы мы ни старались её отмыть, - сетуют сотрудники "Роева ручья" .Сейчас для маленькой медведицы готовят вольер с бассейном, куда она переедет сразу после карантина. Дальнейшая судьба медведицы из Норильска ещё не определена. Где она будет жить, должен решить Росприроднадзор.Фото парка "Роев ручей"