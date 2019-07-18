Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40021

18 июля 2019, 10:48



Благотворительный фонд «Территория добра» объявляет о проведении городского литературного конкурса «Моя территория добра».

Цель конкурса - напомнить горожанам об уже полюбившихся акциях и проектах, рассказать о новых, привлечь внимание горожан к работе фонда, поиск, привлечение и поддержка волонтёров в Норильске, а также содействие творческому росту, помощь в организации публикаций лучших стихотворных произведений. Для участия в конкурсе «Моя территория добра» необходимо предоставить организаторам эссе, короткий рассказ или стихотворение на русском языке по темам: «Моя территория добра» или «Моя территория – добра». Объём текста эссе или рассказа не более одной страницы формата А4, поэтического произведения не менее четырёх катренов. Текст должен быть написан шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12. Тексты принимаются в формате doc или docx. Не принимаются произведения, искажающие нормы и правила русского языка, содержащие ненормативную лексику, нарушающие действующее законодательство РФ. Количество произведений от каждого автора не ограничено. Форму заявки можно найти на сайте благотворительного фонда t-dobra.ru. Её необходимо заполнить и приложить к ней фото участника в цифровом формате JPG. Работы принимаются до 30 сентября 2019 года включительно. Их можно направить на электронную почту lencnk@mail.ru с пометкой «Моя территория добра». С 1 по 12 октября конкурсная комиссия проведёт отбор лучших работ. Финальной точкой конкурса станет издание буклета о фонде, его деятельности, благополучателях с выдержками из эссе или его полной публикацией.

Просмотров:193 Эта идея возникла тогда, когда волонтёры фонда или люди, которые однажды принимали участие в каких-либо акциях или проектах, стали активно делиться с руководителем фонда «Территория добра» Натальей Солодовник своими впечатлениями, эмоциями, точкой зрения на благотворительность в Норильске. В ходе обсуждения за круглым столом с партнёрами и сотрудниками фонда подумали, а почему бы не провести литературный конкурс. В партнёры-организаторы призвали центр развития литературного творчества «Водолей» и Союз писателей Таймыра.Цель конкурса - напомнить горожанам об уже полюбившихся акциях и проектах, рассказать о новых, привлечь внимание горожан к работе фонда, поиск, привлечение и поддержка волонтёров в Норильске, а также содействие творческому росту, помощь в организации публикаций лучших стихотворных произведений.Для участия в конкурсе «Моя территория добра» необходимо предоставить организаторам эссе, короткий рассказ или стихотворение на русском языке по темам: «Моя территория добра» или «Моя территория – добра».Объём текста эссе или рассказа не более одной страницы формата А4, поэтического произведения не менее четырёх катренов. Текст должен быть написан шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12. Тексты принимаются в формате doc или docx. Не принимаются произведения, искажающие нормы и правила русского языка, содержащие ненормативную лексику, нарушающие действующее законодательство РФ. Количество произведений от каждого автора не ограничено.Форму заявки можно найти на сайте благотворительного фонда t-dobra.ru. Её необходимо заполнить и приложить к ней фото участника в цифровом формате JPG. Работы принимаются до 30 сентября 2019 года включительно. Их можно направить на электронную почту lencnk@mail.ru с пометкой «Моя территория добра».С 1 по 12 октября конкурсная комиссия проведёт отбор лучших работ. Финальной точкой конкурса станет издание буклета о фонде, его деятельности, благополучателях с выдержками из эссе или его полной публикацией.