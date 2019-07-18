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18 июля 2019, 11:00



При рождении близнецов – двойни или тройни - родителям предоставляется единовременное пособие.

«В Норильске размер пособия равен 97 170,48 рубля на каждого новорождённого. Соответственно, при рождении двойняшек семья из Норильска получит почти 195 тысяч рублей», – пояснил Денис Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края. Напомним, только в июне в нашем городе на свет дважды появлялись двойни, а в мае таких случаев было зарегистрировано четыре. А вот троен в прошлом месяце не случилось: по словам сотрудников перинатального центра, тройняшки в этом году ещё не рождались вовсе. Во всём регионе же за шесть месяцев года в крае родились 329 двойняшек и двое тройняшек. С начала года в регионе сумма по выплатам при рождении двух и более детей одновременно составила более 24 млн рублей. Для получения единовременного пособия необходимо не позднее шести месяцев с момента рождения детей обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Фото Олеси Алексеенко

Просмотров:223 Такая мера социальной поддержки действует в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер единовременной выплаты в 2019 году равен 53 983,6 рубля плюс районный коэффициент на каждого ребёнка. Об этом сообщает министерство социальной политики края.«В Норильске размер пособия равен 97 170,48 рубля на каждого новорождённого. Соответственно, при рождении двойняшек семья из Норильска получит почти 195 тысяч рублей», – пояснил Денис Богданов, заместитель министра социальной политики Красноярского края.Напомним, только в июне в нашем городе на свет дважды появлялись двойни, а в мае таких случаев было зарегистрировано четыре. А вот троен в прошлом месяце не случилось: по словам сотрудников перинатального центра, тройняшки в этом году ещё не рождались вовсе. Во всём регионе же за шесть месяцев года в крае родились 329 двойняшек и двое тройняшек.С начала года в регионе сумма по выплатам при рождении двух и более детей одновременно составила более 24 млн рублей. Для получения единовременного пособия необходимо не позднее шести месяцев с момента рождения детей обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.Фото Олеси Алексеенко