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18 июля 2019, 11:53



До 2021 года в Норильске планируется создание инвазивного центра. Он станет одним из трёх в регионе.

Значительную часть мероприятий региональных проектов составляют приобретение медицинского оборудования и проведение ремонтов в медицинских организациях. В рамках этой работы до 2021 года планируется создание трёх инвазивных центров на базе межрайонных центров (Минусинск, Лесосибирск и Норильск), модернизация парка медицинского оборудования в существующих региональном и первичных сосудистых центрах, переоснащение трёх крупных клинических центров, внедрение современных высокотехнологичных методов лечения больных с острым коронарным синдромом, а также повышение квалификации врачей первичного звена. В рамках проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний уже в этом году будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи в межрайонных центрах (Канск, Ачинск), повысится охват пациентов со злокачественными новообразованиями специализированным лечением за счёт переоснащения Красноярского краевого онкологического диспансера, Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Помимо этого 15 детских поликлинических организаций края будут оснащены медицинским оборудованием в соответствии с современными стандартами, а также в них будут созданы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Кроме того, в рамках регионального проекта планируется строительство краевой детской многопрофильной больницы. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:300 Такими планами поделился министр здравоохранения Борис Немик, рассказывая о реализации национальных проектов на территории края. Сегодня нацпроект «Здравоохранение» включает в себя восемь федеральных проектов. Министерство здравоохранения Красноярского края участвует в реализации семи из них: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения Красноярского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи Красноярского края», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Красноярского края на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Красноярского края квалифицированными кадрами». Также Красноярский край принимает участие в реализации национального проекта «Демография». Министерство здравоохранения края является ответственным за реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».Значительную часть мероприятий региональных проектов составляют приобретение медицинского оборудования и проведение ремонтов в медицинских организациях. В рамках этой работы до 2021 года планируется создание трёх инвазивных центров на базе межрайонных центров (Минусинск, Лесосибирск и Норильск), модернизация парка медицинского оборудования в существующих региональном и первичных сосудистых центрах, переоснащение трёх крупных клинических центров, внедрение современных высокотехнологичных методов лечения больных с острым коронарным синдромом, а также повышение квалификации врачей первичного звена.В рамках проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний уже в этом году будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи в межрайонных центрах (Канск, Ачинск), повысится охват пациентов со злокачественными новообразованиями специализированным лечением за счёт переоснащения Красноярского краевого онкологического диспансера, Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Помимо этого 15 детских поликлинических организаций края будут оснащены медицинским оборудованием в соответствии с современными стандартами, а также в них будут созданы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Кроме того, в рамках регионального проекта планируется строительство краевой детской многопрофильной больницы.Фото из архива "Заполярной правды"