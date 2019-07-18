Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40024

18 июля 2019, 12:22



На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».

Для каждого из четырёх заездов предусмотрена индивидуальная программа. Гости, спикеры, тренеры и тьюторы проекта помогут раскрыть потенциал каждого участника «Юниора». Ребятам предстоит погрузиться в тематику заездов, освоить новые компетенции, разработать собственные социальные проекты. Помимо обучения предполагается проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий. К участию в проекте были приглашены школьники региона от 14 до 17 лет, являющиеся активистами штабов флагманских программ молодёжной политики края и участниками российского движения школьников. Норильчане-активисты отправятся во второй заезд, который продлится с 30 июля по 7 августа, и примут участие во флагманской программе КВН. Всего в образовательном сезоне «Юниора» примут участие свыше 1500 самых талантливых школьников со всего края. Фото krskstate.ru

Просмотров:151 Первая смена седьмого сезона ТИМ «Юниор» стартует уже 21 июля в детском лагере «Восток» (Красноярск). В этом году форум включил в себя четыре тематических заезда: «Юность на связи», «Юность на сцене», «Юность в поступках», «Юность на спорте». Смены объединяют школьников, интересующихся журналистикой, творчеством, спортом, а также волонтёрством.Для каждого из четырёх заездов предусмотрена индивидуальная программа. Гости, спикеры, тренеры и тьюторы проекта помогут раскрыть потенциал каждого участника «Юниора». Ребятам предстоит погрузиться в тематику заездов, освоить новые компетенции, разработать собственные социальные проекты. Помимо обучения предполагается проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.К участию в проекте были приглашены школьники региона от 14 до 17 лет, являющиеся активистами штабов флагманских программ молодёжной политики края и участниками российского движения школьников. Норильчане-активисты отправятся во второй заезд, который продлится с 30 июля по 7 августа, и примут участие во флагманской программе КВН. Всего в образовательном сезоне «Юниора» примут участие свыше 1500 самых талантливых школьников со всего края.Фото krskstate.ru