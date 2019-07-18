Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40025

18 июля 2019, 12:23



Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира.

Помимо основного торжества, учреждения культуры заполярной столицы готовят для жителей и гостей праздника всевозможные выставки, раскрывающие таланты коренных народов: работ декоративно-прикладного искусства, изделий народного промысла, живописи и другие. Таймырский краеведческий музей готовит экспозицию о быте таймырских этносов. Отметим, праздничные торжества в рамках Международного дня коренных народов мира пройдут во всех населенных пунктах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Для жителей глубинки Таймыра запланированы национальные спортивные состязания, выставки, конкурсно-игровые программы, народные гулянья и праздничные концерты. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:176 Главным зрелищным событием традиционно станет шествие представителей коренных народов Таймыра по улицам города до Набережной площади, где затем состоится церемония зажжения огня дружбы. Гостям праздника представится возможность окунуться в атмосферу уникальной самобытной культуры и традиций таймырских этносов, приобрести сельскохозяйственную и промысловую продукцию, кулинарные изделия, сувениры Заполярья.Помимо основного торжества, учреждения культуры заполярной столицы готовят для жителей и гостей праздника всевозможные выставки, раскрывающие таланты коренных народов: работ декоративно-прикладного искусства, изделий народного промысла, живописи и другие. Таймырский краеведческий музей готовит экспозицию о быте таймырских этносов.Отметим, праздничные торжества в рамках Международного дня коренных народов мира пройдут во всех населенных пунктах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Для жителей глубинки Таймыра запланированы национальные спортивные состязания, выставки, конкурсно-игровые программы, народные гулянья и праздничные концерты.Фото Владимира Макушкина