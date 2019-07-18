Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40026

18 июля 2019, 13:16



Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.

Сегодня рано утром пожарные выезжали на тушение огня в законсервированном доме на Кирова, 11. Здесь также горел мусор на площади 30 кв. м. Предположительно по той же причине – неосторожное обращение с огнём. Фото из соцсетей

Просмотров:211 Вчера в 22.30 в Кайеркане в доме на ул. Шахтёрской, 18, горела комната на четвёртом этаже. В ней уже никто не живёт. Гостинку расселяют, чтобы впоследствии снести, так как здание признано аварийным. Жилых комнат в нём уже единицы. По предварительной версии пожарных дознавателей, огонь мог вспыхнуть в результате неосторожного обращения с огнём. В комнате горел бытовой мусор. Площадь пожара составила 12 кв. м. Пострадавших нет.Сегодня рано утром пожарные выезжали на тушение огня в законсервированном доме на Кирова, 11. Здесь также горел мусор на площади 30 кв. м. Предположительно по той же причине – неосторожное обращение с огнём.Фото из соцсетей