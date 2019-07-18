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18 июля 2019, 13:21



Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве.

Валерий Шабурин познакомил гостей с деятельностью норильского отделения, провёл для гостей экскурсию в музее боевой славы. Но главным итогом встречи её участники называют возможность обсудить вопросы развития конструктивного сотрудничества и взаимодействия между отделениями. «Дудинское отделение организовалось совсем недавно, буквально пару месяцев назад, потому нам важно поддержать соседей. Они были довольны увиденным в музее, загорелись идеей создания такого же в Дудинке. Возможно, мы поделимся с ними некоторыми экспонатами. А пока мы пригласили к нам в гости дудинских детей на летние экскурсии. Первая пройдёт накануне 2 августа», - отметил Валерий Шабурин. Фото норильского отделения "Боевого братства"

Просмотров:191 В Норильске прошла встреча руководителя местного отделения «Боевого братства» Валерия Шабурина с руководителем таймырского отделения организации Сергеем Симутиным. В рабочей встрече также приняли участие председатель межрегионального отделения Союза десантников России Дмитрий Тимофеев и специалист по работе с общественными организациями Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района - Людмила Вальцифер.Валерий Шабурин познакомил гостей с деятельностью норильского отделения, провёл для гостей экскурсию в музее боевой славы. Но главным итогом встречи её участники называют возможность обсудить вопросы развития конструктивного сотрудничества и взаимодействия между отделениями. «Дудинское отделение организовалось совсем недавно, буквально пару месяцев назад, потому нам важно поддержать соседей. Они были довольны увиденным в музее, загорелись идеей создания такого же в Дудинке. Возможно, мы поделимся с ними некоторыми экспонатами. А пока мы пригласили к нам в гости дудинских детей на летние экскурсии. Первая пройдёт накануне 2 августа», - отметил Валерий Шабурин.Фото норильского отделения "Боевого братства"