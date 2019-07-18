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18 июля 2019, 13:49



В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.

А министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рекомендовано с участием «Норникеля» рассмотреть предложение правительства Красноярского края о включении в госпрограмму РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» мероприятий по переселению норильчан и дудинцев в районы с благоприятными условиями проживания на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.

Просмотров:151 Напомним, что этот документ принят по итогам всестороннего обсуждения региональной проблематики, которое состоялось в ходе проводившихся в июне дней Красноярского края в Совете Федерации. В числе прочего Совет Федерации рекомендует правительству РФ целый ряд мер поддержки в связи со строительством и реконструкцией ряда зданий, автодорог, и железнодорожных путей в нашем регионе. Кроме того, Министерству науки и высшего образования РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о создании на базе СФУ института Севера и Арктики. Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о включении с 2020 года в национальный проект «Экология» мероприятий по приобретению восьми комплексов по обезвреживанию отходов для их эксплуатации на территориях муниципальных образований, расположенных в северной части Красноярского края.А министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рекомендовано с участием «Норникеля» рассмотреть предложение правительства Красноярского края о включении в госпрограмму РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» мероприятий по переселению норильчан и дудинцев в районы с благоприятными условиями проживания на территории Красноярского края, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.