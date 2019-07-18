Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40029

18 июля 2019, 13:50



В День города горожан ждут на открытые кинопоказы.

20 июля кинокомплекс «Родина» приглашает норильчан в видеозал на открытые показы. В 13.00 в программе - мультфильм «Маленький большой герой» (6+). Продолжительность 77 мин. В 15.00 – комедия «Один день лета» (16+). Продолжительность 100 мин. Вход на кинопоказы по пригласительным, которые можно получить в кассе кинокомплекса «Родина» за 20 минут до начала сеанса.

Просмотров:171 20 июля кинокомплекс «Родина» приглашает норильчан в видеозал на открытые показы. В 13.00 в программе - мультфильм «Маленький большой герой» (6+). Продолжительность 77 мин. В 15.00 – комедия «Один день лета» (16+). Продолжительность 100 мин.Вход на кинопоказы по пригласительным, которые можно получить в кассе кинокомплекса «Родина» за 20 минут до начала сеанса.