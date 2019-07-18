Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40030

18 июля 2019, 14:05



В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.

- Северные территории требуют особого внимания, и мы это все понимаем, - обратилась к норильчанам Светлана Калинина. – Поэтому сейчас на уровне президента страны идёт обсуждение новых законодательных актов, в которых должны найти отражения ваши предложения по обустройству и благоустройству арктических территорий. Она подчеркнула, что таких предложений по самым разным направлениям от Красноярского края мало или вовсе нет, поэтому предложила активнее участвовать в национальных проектах, президентских и отраслевых грантах. - Отдельная тема для разговора – бизнес на местах. У предпринимателей социальной ответственности перед горожанами не меньше, чем у вас, представителей власти. В том числе и в вопросах благоустройства, - отметила Светлана Калинина. – Появляется то или иное общественное пространство, значит, туда должен заходить и бизнес, который поможет содержать этот парк или площадку. Если предприниматели вас не слышат и не готовы разделять эти затраты, федеральные надзорные органы вам в помощь: и Роспотребнадзор, и прокуратура должны вас поддерживать. Повышенное внимание Светлана Калинина предложила уделить городским дорогам, а именно – качеству асфальта; антитеррористической защищённости учебных учреждений – школы и детские сады должны быть обнесены высоким забором; благоустройству детских площадок. - Я уверена, что детские площадки должны появиться или быть благоустроенными в первую очередь на территориях образовательных учреждений, потому что именно здесь наши дети проводят большую часть времени. Не хватает целевых муниципальных средств, участвуйте в нацпроектах, профильных ведомственных грантах, сейчас их очень много, - предложила специалист. В свою очередь заместитель главы города Норильска Николай Жигулин поблагодарил московских экспертов за плодотворную работу и конструктивные замечания. - По итогам этого визита мы достигли хороших результатов в части взаимодействия. Заручившись поддержкой «Общероссийского народного фронта», мы рассчитываем, что все вопросы, которые нас сегодня заботят, будут решены. Мы, безусловно, принимаем критику, будем работать над ошибками. Но самое главное, что мы увидели поддержку федерального уровня, для нас это очень важно, - подытожил он и отметил, что Норильск уже принимает участие в программах по благоустройству различных уровней. Деньги выделяются Федерацией на формирование современной городской среды, развитие спорта. Подключается к таким вложениям и местный бюджет: к примеру, за счёт городской казны в Норильске установят новые тёплые остановки. - То, что вы хотите развивать Север и город, - это здорово, это чувствуется. И идей на территории хороших много – парк на Комсомольской улице, восстановление мозаики советских времён, - отметила Светлана Калинина. – Теперь давайте будем максимально эффективными: научимся слышать и слушать городских общественников и представителей бизнеса, объединять их предложения и свои идеи в общегородские инициативы и активнее предлагать их на краевом и федеральном уровнях. Мы готовы вас поддержать, поддержать Норильск и Север. Представитель ОНФ собирается вернуться в город через два месяца. Она проверит исполнение озвученных предложений. Фото пресс-службы администрации Норильска

Просмотров:174 В Норильске с рабочим визитом побывали представитель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина и заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя России Маргарита Жаркова. По итогам было проведено совещание с руководством блока городского хозяйства, управляющими компаниями, в диалоге принимали участие и местные предприниматели.- Северные территории требуют особого внимания, и мы это все понимаем, - обратилась к норильчанам Светлана Калинина. – Поэтому сейчас на уровне президента страны идёт обсуждение новых законодательных актов, в которых должны найти отражения ваши предложения по обустройству и благоустройству арктических территорий.Она подчеркнула, что таких предложений по самым разным направлениям от Красноярского края мало или вовсе нет, поэтому предложила активнее участвовать в национальных проектах, президентских и отраслевых грантах.- Отдельная тема для разговора – бизнес на местах. У предпринимателей социальной ответственности перед горожанами не меньше, чем у вас, представителей власти. В том числе и в вопросах благоустройства, - отметила Светлана Калинина. – Появляется то или иное общественное пространство, значит, туда должен заходить и бизнес, который поможет содержать этот парк или площадку. Если предприниматели вас не слышат и не готовы разделять эти затраты, федеральные надзорные органы вам в помощь: и Роспотребнадзор, и прокуратура должны вас поддерживать.Повышенное внимание Светлана Калинина предложила уделить городским дорогам, а именно – качеству асфальта; антитеррористической защищённости учебных учреждений – школы и детские сады должны быть обнесены высоким забором; благоустройству детских площадок.- Я уверена, что детские площадки должны появиться или быть благоустроенными в первую очередь на территориях образовательных учреждений, потому что именно здесь наши дети проводят большую часть времени. Не хватает целевых муниципальных средств, участвуйте в нацпроектах, профильных ведомственных грантах, сейчас их очень много, - предложила специалист.В свою очередь заместитель главы города Норильска Николай Жигулин поблагодарил московских экспертов за плодотворную работу и конструктивные замечания.- По итогам этого визита мы достигли хороших результатов в части взаимодействия. Заручившись поддержкой «Общероссийского народного фронта», мы рассчитываем, что все вопросы, которые нас сегодня заботят, будут решены. Мы, безусловно, принимаем критику, будем работать над ошибками. Но самое главное, что мы увидели поддержку федерального уровня, для нас это очень важно, - подытожил он и отметил, что Норильск уже принимает участие в программах по благоустройству различных уровней. Деньги выделяются Федерацией на формирование современной городской среды, развитие спорта. Подключается к таким вложениям и местный бюджет: к примеру, за счёт городской казны в Норильске установят новые тёплые остановки.- То, что вы хотите развивать Север и город, - это здорово, это чувствуется. И идей на территории хороших много – парк на Комсомольской улице, восстановление мозаики советских времён, - отметила Светлана Калинина. – Теперь давайте будем максимально эффективными: научимся слышать и слушать городских общественников и представителей бизнеса, объединять их предложения и свои идеи в общегородские инициативы и активнее предлагать их на краевом и федеральном уровнях. Мы готовы вас поддержать, поддержать Норильск и Север.Представитель ОНФ собирается вернуться в город через два месяца. Она проверит исполнение озвученных предложений.Фото пресс-службы администрации Норильска