Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40031
18 июля 2019, 15:03

Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской.


Движение всех видов транспорта ограничат в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города и Дню металлурга.
Ленинский проспект перекроют полностью с 14 часов 19 июля до двух часов ночи 22 июля. Проехать по Пушкина на участке от Гвардейской площади до перекрёстка с улицей Кирова будет невозможно с 9 до 15 часов в субботу.
В Кайеркане ул. Шахтёрская и часть ул. Надеждинской окажутся во власти пешеходов с 12 до 20 часов 21 июля. В этот же день в Талнахе от автомобилей освободят улицы Диксона (от 20-й школы до ул. Спортивной), Спортивную (от ул. Таймырской до ул. Диксона) и Таймырскую (от КДЦ им. В. Высоцкого до ул. Диксона) с 13 до 20 часов. И всё ради народных гуляний.

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    Список новостей

 18 июля 2019 
17:42   Территорию лыжной базы «Оль-Гуль» украсила трёхметровая стальная ягода, которая стала одним из элементов благоустройства базы. 17:24   В Норильске началась работа по преображению фасадов в рамках первого фестиваля уличных искусств «АРкТика».
15:47   На Таймыре введён особый противопожарный режим. 15:04   Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03   Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской. 14:05   В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50   В День города горожан ждут на открытые кинопоказы. 13:49   В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21   Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве. 13:16   Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
12:23   Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира. 12:22   На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».
11:53   До 2021 года в Норильске планируется создание инвазивного центра. Он станет одним из трёх в регионе. 11:00   При рождении близнецов – двойни или тройни - родителям предоставляется единовременное пособие.
10:48   Благотворительный фонд «Территория добра» объявляет о проведении городского литературного конкурса «Моя территория добра». 10:18   Медленно, но поправляется. "Роев ручей" рассказал о восстановлении белой медведицы из Норильска.

 17 июля 2019 
19:09   В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты-носителя «Ангара-5». 17:25   На Диксон отправилась экспедиция путешественников из Воронежа.
16:49   Сегодня воспитанники норильской станции туризма, отдыхающие в «Багульнике», начали сплав по реке Мане. 16:37   Мемориальная доска Николаю Федоровскому вернулась после реставрации на здание НГИИ.
16:07   «Норникель» борется с кибератаками. 15:52   В День города у норильчан и гостей города будет возможность ближе познакомиться с историей территории.
15:46   Законопроект о квотировании выбросов прошёл второе чтение. 15:09   Уже в августе в Норильске начнётся обустройство новых тёплых остановок.
15:03   Научиться, отдыхая. 20 норильских школьников вернулись из Полевой академии проектного менеджмента. 14:15   Завтра без воды и света останутся некоторые норильские дома и учреждения.
13:57   Минимальный набор продуктов в крае обходится в 4786,73 рубля на человека. 13:26   Народ против! В избирком края предложена народная инициатива.
12:59   Пятеро норильских водителей-нарушителей на своём опыте узнали о практике привлечения к ответственности на основании видеозаписей в соцсетях. 12:43   Александр Усс признан лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов Сибири.
12:18   В Норильск прилетели художники, которые должны превратить несколько городских фасадов в произведения монументальной живописи. 11:02   Прокуратура проверила норильские детские сады. Найдены нарушения.
10:01   Управляющим компаниям Норильска поручили проводить еженедельную дезинсекцию.

 16 июля 2019 
17:28   19 лет назад, 16 июля 2000 года, когда Норильск отмечал День города, не стало известного журналиста Игоря Домникова. 17:23   Бесплатную юридическую помощь окажут завтра всем желающим в норильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии края.
16:56   Северный киноархив переедет из Норильска в Красноярск. 16:50   В Красноярском крае величина прожиточного минимума за второй квартал увеличилась на 3,6 процента.
16:33   Главные события лета – День города и День металлурга – норильчане отпразднуют в эти выходные. 15:39   Хочешь работать? Учись! Центр занятости организует обучение безработных горожан по заявкам работодателей.
15:37   Наконец погреемся. До конца недели в городе простоит жара. 15:25   15 июля исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося норильчанина Владимира Терпогосова. Накануне старожилы города и молодогвардейцы провели уборку на старом погосте, где он похоронен.
14:57   «Норникель» обсудил итоги завершившейся зимней навигации в Арктике: производственная программа выполнена, все заявленные экспедиторами объемы тоже перевезены. 14:53   Фестиваль северной ягоды - 2019 каждому даст возможность стать автором арт-объекта, выполненного в экостиле.
14:49   Со "Скамейки" - на каникулы. Творческое объединение норильских актеров «АртЕль» после читки известной пьесы Александра Гельмана отправилось на отдых. 13:29   Недельное путешествие на плато Путарана за 196 тысяч рублей. Открыта продажа туров на Таймыр.
13:24   "Дети войны" получат удостоверения и нагрудные знаки. 13:19   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.
12:46   Первая смена норильской детворы, отдыхавшей в анапских санаториях «Вита» и «Премьера», вернулась домой. 12:32   Воспитанники детского сада "Снежинка" побывали в пожарной части.
11:33   Норильск готовится к Всероссийской переписи населения - 2020.




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