Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40031

18 июля 2019, 15:03



Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской.

Ленинский проспект перекроют полностью с 14 часов 19 июля до двух часов ночи 22 июля. Проехать по Пушкина на участке от Гвардейской площади до перекрёстка с улицей Кирова будет невозможно с 9 до 15 часов в субботу. В Кайеркане ул. Шахтёрская и часть ул. Надеждинской окажутся во власти пешеходов с 12 до 20 часов 21 июля. В этот же день в Талнахе от автомобилей освободят улицы Диксона (от 20-й школы до ул. Спортивной), Спортивную (от ул. Таймырской до ул. Диксона) и Таймырскую (от КДЦ им. В. Высоцкого до ул. Диксона) с 13 до 20 часов. И всё ради народных гуляний.

Просмотров:189 Движение всех видов транспорта ограничат в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города и Дню металлурга.Ленинский проспект перекроют полностью с 14 часов 19 июля до двух часов ночи 22 июля. Проехать по Пушкина на участке от Гвардейской площади до перекрёстка с улицей Кирова будет невозможно с 9 до 15 часов в субботу.В Кайеркане ул. Шахтёрская и часть ул. Надеждинской окажутся во власти пешеходов с 12 до 20 часов 21 июля. В этот же день в Талнахе от автомобилей освободят улицы Диксона (от 20-й школы до ул. Спортивной), Спортивную (от ул. Таймырской до ул. Диксона) и Таймырскую (от КДЦ им. В. Высоцкого до ул. Диксона) с 13 до 20 часов. И всё ради народных гуляний.