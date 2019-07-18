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18 июля 2019, 15:04



Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.

«Для нас важно объяснить и показать детям набор ключевых упражнений – катание, владение шайбой, элементы игровой тактики. Ребята схватывают всё очень быстро, и нам приятно видеть их заинтересованность» - цитирует специалиста НИА-Красноярск. Помимо тренировок, ребята обсудили с Игорем Тузиком важность правильного воспитания в занятиях спортом, поговорили об играх сборной России, разобрали игровые эпизоды матчей с участием сборных команд, провели собрание по тактической подготовке. По окончании спортивного дня ребята получили от Федерации памятные подарки. По словам Игоря Тузика, «Норникель» уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни и демонстрирует профессиональный и ответственный подход в организации подобных тренировочных сборов, направленных на развитие детско-юношеского спорта. «Условия в лагере, как и всегда, замечательные. Всё продумано: тренировки, питание, бытовые моменты, - сообщил старший тренер отделения хоккея спортивной школы по зимним видам спорта Норильска Александр Тимченко. – Важно, что федерация провела для наших воспитанников не только мастер-класс, но и организовала ознакомительные беседы, просмотр исторического фильма, провела теоретические занятия». По словам председателя совета по спорту, начальника управления корпоративных мероприятий «Норникеля» Ирины Заболотной, у компании сложилась добрая традиция сотрудничества с федерациями. «Мы привлекаем знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов для участия в мастер-классах, лекциях и круглых столах. Это очень хороший стимул для наших юных спортсменов, прекрасная возможность пообщаться с легендами мирового спорта. Для многих ребят – это ещё и возможность мобилизоваться в достижении цели», - сказала Заболотная. Напомним, соглашение о сотрудничестве с Федерацией хоккея России, направленное на развитие и популяризацию этого вида спорта в стране, было подписано год назад. Основа сотрудничества – развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», которая направлена на организацию детско-юношеских турниров и мастер-классов для юных хоккеистов, а также повышение квалификации тренерского состава. Фото НИА-Красноярск

Просмотров:143 В этом году юные хоккеисты из Норильска получили возможность тренироваться в центре Therma camp & pool в болгарской Варне. В рамках мастер-класса для ребят прошла серия тренировок под руководством известного хоккейного специалиста и тренера Игоря Тузика, который является главным консультантом сборных команд Федерации хоккея России (ФХР).«Для нас важно объяснить и показать детям набор ключевых упражнений – катание, владение шайбой, элементы игровой тактики. Ребята схватывают всё очень быстро, и нам приятно видеть их заинтересованность» - цитирует специалиста НИА-Красноярск.Помимо тренировок, ребята обсудили с Игорем Тузиком важность правильного воспитания в занятиях спортом, поговорили об играх сборной России, разобрали игровые эпизоды матчей с участием сборных команд, провели собрание по тактической подготовке. По окончании спортивного дня ребята получили от Федерации памятные подарки.По словам Игоря Тузика, «Норникель» уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни и демонстрирует профессиональный и ответственный подход в организации подобных тренировочных сборов, направленных на развитие детско-юношеского спорта.«Условия в лагере, как и всегда, замечательные. Всё продумано: тренировки, питание, бытовые моменты, - сообщил старший тренер отделения хоккея спортивной школы по зимним видам спорта Норильска Александр Тимченко. – Важно, что федерация провела для наших воспитанников не только мастер-класс, но и организовала ознакомительные беседы, просмотр исторического фильма, провела теоретические занятия».По словам председателя совета по спорту, начальника управления корпоративных мероприятий «Норникеля» Ирины Заболотной, у компании сложилась добрая традиция сотрудничества с федерациями.«Мы привлекаем знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов для участия в мастер-классах, лекциях и круглых столах. Это очень хороший стимул для наших юных спортсменов, прекрасная возможность пообщаться с легендами мирового спорта. Для многих ребят – это ещё и возможность мобилизоваться в достижении цели», - сказала Заболотная.Напомним, соглашение о сотрудничестве с Федерацией хоккея России, направленное на развитие и популяризацию этого вида спорта в стране, было подписано год назад. Основа сотрудничества – развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», которая направлена на организацию детско-юношеских турниров и мастер-классов для юных хоккеистов, а также повышение квалификации тренерского состава.Фото НИА-Красноярск