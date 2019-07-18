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18 июля 2019, 15:47



На Таймыре введён особый противопожарный режим.

Специалисты отмечают, что пожары в северных лесах в большинстве случаев возникают в середине лета в так называемых зонах контроля, то есть в отдалённых труднодоступных территориях. В их тушении не всегда можно использовать силы и средства лесопожарного центра. Поэтому введение особого противопожарного режима станет дополнительной мерой борьбы с лесными пожарами. Напомним, во время действия особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих объединений и на предприятиях вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Будут организованы патрулирование добровольными пожарными, противопожарная пропаганда и инструктаж о действиях при пожаре, подготовлены для возможного использования средства связи, транспорта и оборудования, необходимого для тушения огня. Действие особого противопожарного режима закончится после ликвидации причин, вызвавших его введение. Фото: 21.mchs.gov.ru

Просмотров:158 Председатель правительства Юрий Лапшин подписал постановление, по которому на территориях Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов с 17 июля вводится особый противопожарный режим. Ранее, с 19 апреля, такой режим действовал в отношении всех остальных территорий края. С учётом лесопожарной обстановки и высокого уровня задымлённости населённых пунктов решено распространить действие особого противопожарного режима на северные территории, сообщается на официальном портале правительства региона.Специалисты отмечают, что пожары в северных лесах в большинстве случаев возникают в середине лета в так называемых зонах контроля, то есть в отдалённых труднодоступных территориях. В их тушении не всегда можно использовать силы и средства лесопожарного центра. Поэтому введение особого противопожарного режима станет дополнительной мерой борьбы с лесными пожарами.Напомним, во время действия особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих объединений и на предприятиях вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Будут организованы патрулирование добровольными пожарными, противопожарная пропаганда и инструктаж о действиях при пожаре, подготовлены для возможного использования средства связи, транспорта и оборудования, необходимого для тушения огня.Действие особого противопожарного режима закончится после ликвидации причин, вызвавших его введение.Фото: 21.mchs.gov.ru