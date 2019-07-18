Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40034

18 июля 2019, 17:24



В Норильске началась работа по преображению фасадов в рамках первого фестиваля уличных искусств «АРкТика».

Егор Кошелев в Норильске впервые, прилетел сюда из Крыма и удивился жаре на Севере. Говорит, что отлично согревает и гостеприимство норильчан, а ещё северные угощения, особенно понравился сагудай. Он рассказал, что для приехавших в Норильск на фестиваль художников уже провели экскурсию в Музее Норильска, побывали они и на мемориале «Норильская Голгофа». Егору Кошелеву предстоит до 26 июля, когда откроется фестиваль, расписать 150 кв. метров стены старого здания, постройки середины 1950-х, где находится служба электротехнического оборудования НТЭК. Егор после предварительной разметки белой клейкой лентой по заранее загрунтованной стене сегодня приступил к работе. Утверждает, что сам человек неспортивный, но легко взбирается по конструкциям довольно высоких лесов. Он изображает акриловыми красками гигантского футболиста, забивающего гол. Рядом спортивная площадка молодёжного центра, и этот образ, без сомнения, будет вдохновлять местных спортсменов. Интересно, что ранее он уже изобразил футболиста, правда, в миниатюре. Егор Кошелев представлял Россию в кампании McDonald's на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, и по её заказу сделал камерную работу для оформления обложки пакета с картошкой фри. Это изображение распространили по всему миру. Художник много работает в Москве, во Владивостоке сделал роспись для Дальневосточного федерального университета, панно для оперного театра. Критики пишут о Егоре Кошелеве, что он «последовательно создаёт сюрреалистический мир, напоминающий сновидение, в котором мифологические монстры сталкиваются с образами массовой культуры и новейшими технологическими фетишами». Тем интереснее будет послушать его лекцию о современных международных тенденциях и направлениях стрит-арта, которая состоится 26 июля в 19 часов в молодёжном центре. На лекцию необходимо зарегистрироваться https://arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/. А на следующей неделе в Норильск для участия в фестивале приедет художник из Италии, который приступит к работе на торце Красноярской, 4. Напомним, что организатор фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», городской администрации и участии итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ. Фото Ирины Яринской

Просмотров:179 Приглашённые столичные художники трудятся на Норильской, 20, и Красноярской, 3. Недалеко от редакции «Заполярной Правды», на Кирова, 27а, художник Егор Кошелев создаёт монументальное полотно «Удачный гол». 39-летний мастер стрит-арта, кандидат искусствоведения, окончил художественную академию имени С. Г. Строганова, в 2012 году стал лауреатом международной премии Strabag Award. Его работы находятся в собрании Московского музея современного искусства, Государственной Третьяковской галерее, Deutsche Bank, у частных коллекционеров в России и за рубежом.Егор Кошелев в Норильске впервые, прилетел сюда из Крыма и удивился жаре на Севере. Говорит, что отлично согревает и гостеприимство норильчан, а ещё северные угощения, особенно понравился сагудай. Он рассказал, что для приехавших в Норильск на фестиваль художников уже провели экскурсию в Музее Норильска, побывали они и на мемориале «Норильская Голгофа».Егору Кошелеву предстоит до 26 июля, когда откроется фестиваль, расписать 150 кв. метров стены старого здания, постройки середины 1950-х, где находится служба электротехнического оборудования НТЭК. Егор после предварительной разметки белой клейкой лентой по заранее загрунтованной стене сегодня приступил к работе. Утверждает, что сам человек неспортивный, но легко взбирается по конструкциям довольно высоких лесов. Он изображает акриловыми красками гигантского футболиста, забивающего гол. Рядом спортивная площадка молодёжного центра, и этот образ, без сомнения, будет вдохновлять местных спортсменов.Интересно, что ранее он уже изобразил футболиста, правда, в миниатюре. Егор Кошелев представлял Россию в кампании McDonald's на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, и по её заказу сделал камерную работу для оформления обложки пакета с картошкой фри. Это изображение распространили по всему миру.Художник много работает в Москве, во Владивостоке сделал роспись для Дальневосточного федерального университета, панно для оперного театра. Критики пишут о Егоре Кошелеве, что он «последовательно создаёт сюрреалистический мир, напоминающий сновидение, в котором мифологические монстры сталкиваются с образами массовой культуры и новейшими технологическими фетишами». Тем интереснее будет послушать его лекцию о современных международных тенденциях и направлениях стрит-арта, которая состоится 26 июля в 19 часов в молодёжном центре. На лекцию необходимо зарегистрироваться https://arnorilsk.timepad.ru/event/1021459/.А на следующей неделе в Норильск для участия в фестивале приедет художник из Италии, который приступит к работе на торце Красноярской, 4.Напомним, что организатор фестиваля - Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель», городской администрации и участии итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.Фото Ирины Яринской