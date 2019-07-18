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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:42 Территорию лыжной базы «Оль-Гуль» украсила трёхметровая стальная ягода, которая стала одним из элементов благоустройства базы.
17:24 В Норильске началась работа по преображению фасадов в рамках первого фестиваля уличных искусств «АРкТика».
15:47 На Таймыре введён особый противопожарный режим.
15:04 Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03 Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской.
14:05 В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50 В День города горожан ждут на открытые кинопоказы.
13:49 В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21 Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве.
13:16 Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
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