Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40035

18 июля 2019, 17:42



Территорию лыжной базы «Оль-Гуль» украсила трёхметровая стальная ягода, которая стала одним из элементов благоустройства базы.

Эскиз северной ягоды разработал подрядчик – рекламно-производственная студия «МЕГАЛИТ», которая устанавливает её и занимается другими новинками на лыжной базе. Новый арт-объект, как и эскиз, по которому он изготовлен, единственный не только в России, но и в мире. Аналогов нашей северной ягоде нет. Стальную ягоду поддерживают на рогах три оленя, так же выполненных из стали, на бетонное основание нанесён логотип Фестиваля северной ягоды. Размеры скульптуры 3,5 на 2,9 метра, толщина нержавеющей стали около трёх миллиметров. Скульптурная группа была изготовлена в Китае и только вчера, 17 июля, её доставили в Норильск, на «Оль-Гуль». По словам Ирины Субочевой, начальника управления по делам культуры и искусства администрации Норильска, идея сделать площадку лыжной базы «Оль-Гуль» более интересной и знаковой для фестиваля возникла ещё год назад. Сотрудники управления культуры поняли, что на лыжной базе катастрофически не хватает лавочек и скамеек, а малый круг деревянного настила нужно преобразить в экологическую тропу и привнести в неё информационный элемент в виде табличек с QR-кодом. Если навести на QR-код телефон, то можно будет узнать о том или ином северном растении или ягоде. Эти таблички разместились на опорах освещения, а в промежутках между ними уверенно встали удобные скамейки с декором в виде познавательных надписей о природе. В перспективе рядом со скамейками поставят урны. - Обязательно учитываем пожелание горожан, их отзывы и замечания после фестивалей, – отметила Ирина Субочева. – Всё это привело к тому, что управление культуры при поддержке управления по спорту написали проект, приняли участие в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля» и выиграли 3,5 миллиона рублей. На эти средства изготовлена и доставлена скульптура, обустроена экотропа, и на ней размещены десять лавочек, информационные таблички, до наступления холодов будет построен пирс. Всё это станет культурной частью спортивного объекта и даст больше возможностей горожанам для отдыха и развлечений. Каждый из объектов благоустройства создавался по принципу «Не навреди природе», и при их размещении учитывались малейшие нюансы: наличие деревьев и кустарников, цветов и ягод; интенсивность тренировочного процесса и возможность сохранения арт-объектов в зимний период. Именно поэтому они были сделаны основательно, чтобы радовали не один день. Так, например, скамейки установлены так, чтобы сейчас и в будущем не мешать спортсменам и работе техники в зимнее время. Для строительства пирса выбрали один из живописных уголков «Оль-Гуля», куда на фотосессию съезжаются норильские женихи и невесты. При проведении ягодного фестиваля его будут использовать как мини-сцену. Организаторы, партнёры и участники фестиваля обращаются к отдыхающим на лыжной базе с просьбой беречь новшества. Фото Ирины Яринской

Просмотров:137 Появление арт-объекта на «Оль-Гуле», как и других элементов благоустройства на территории лыжной базы, приурочено к грядущему Фестивалю северной ягоды. В Норильске этот фестиваль пройдёт уже третий раз 27 и 28 июля.Эскиз северной ягоды разработал подрядчик – рекламно-производственная студия «МЕГАЛИТ», которая устанавливает её и занимается другими новинками на лыжной базе. Новый арт-объект, как и эскиз, по которому он изготовлен, единственный не только в России, но и в мире. Аналогов нашей северной ягоде нет.Стальную ягоду поддерживают на рогах три оленя, так же выполненных из стали, на бетонное основание нанесён логотип Фестиваля северной ягоды. Размеры скульптуры 3,5 на 2,9 метра, толщина нержавеющей стали около трёх миллиметров. Скульптурная группа была изготовлена в Китае и только вчера, 17 июля, её доставили в Норильск, на «Оль-Гуль».По словам Ирины Субочевой, начальника управления по делам культуры и искусства администрации Норильска, идея сделать площадку лыжной базы «Оль-Гуль» более интересной и знаковой для фестиваля возникла ещё год назад. Сотрудники управления культуры поняли, что на лыжной базе катастрофически не хватает лавочек и скамеек, а малый круг деревянного настила нужно преобразить в экологическую тропу и привнести в неё информационный элемент в виде табличек с QR-кодом. Если навести на QR-код телефон, то можно будет узнать о том или ином северном растении или ягоде. Эти таблички разместились на опорах освещения, а в промежутках между ними уверенно встали удобные скамейки с декором в виде познавательных надписей о природе. В перспективе рядом со скамейками поставят урны.- Обязательно учитываем пожелание горожан, их отзывы и замечания после фестивалей, – отметила Ирина Субочева. – Всё это привело к тому, что управление культуры при поддержке управления по спорту написали проект, приняли участие в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля» и выиграли 3,5 миллиона рублей.На эти средства изготовлена и доставлена скульптура, обустроена экотропа, и на ней размещены десять лавочек, информационные таблички, до наступления холодов будет построен пирс. Всё это станет культурной частью спортивного объекта и даст больше возможностей горожанам для отдыха и развлечений. Каждый из объектов благоустройства создавался по принципу «Не навреди природе», и при их размещении учитывались малейшие нюансы: наличие деревьев и кустарников, цветов и ягод; интенсивность тренировочного процесса и возможность сохранения арт-объектов в зимний период. Именно поэтому они были сделаны основательно, чтобы радовали не один день. Так, например, скамейки установлены так, чтобы сейчас и в будущем не мешать спортсменам и работе техники в зимнее время.Для строительства пирса выбрали один из живописных уголков «Оль-Гуля», куда на фотосессию съезжаются норильские женихи и невесты. При проведении ягодного фестиваля его будут использовать как мини-сцену.Организаторы, партнёры и участники фестиваля обращаются к отдыхающим на лыжной базе с просьбой беречь новшества.Фото Ирины Яринской