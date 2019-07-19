Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40036

19 июля 2019, 10:06



Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев.

Передовики производства и мастера своего дела получают государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды из рук представителей власти всех уровней и руководства компании «Норникель». Поздравить норильчан приехали Валерий Семёнов - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Почётный гражданин города Норильска, Дмитрий Свиридов – председатель Законодательного Собрания Красноярского края, Владислав Гасумянов - старший вице-президент по развитию государственно-частного партнерства компании «Норникель». Также в церемониях награждения участвуют глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и глава Таймыра Евгений Вершинин. В этом году особого внимания и поощрения удостоены более 300 норильчан. Медали ордена Почёта и «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручат двум десяткам человек. Звание «Заслуженный металлург» Минпромторговли присвоил двум работникам компании. В числе прочих наград: почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ, знаки отличия МЧС РФ, «За вклад в развитие города» и «За профессионально мастерство», почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, Законодательного Собрания, Норильского городского Совета депутатов, главы Таймыра и Таймырского Совета депутатов, почётные знаки «Норникеля» и звания «Лучший руководитель», «Лучший специалист» и «Лучший рабочий». Фото Ирины Яринской

Просмотров:75 Традиционные церемонии награждения проходят в городском музее и во Дворце культуры. Первые – состоялись вчера, на сегодня запланированы ещё несколько, а также торжественный вечер «Территория, объединяющая сердца».Передовики производства и мастера своего дела получают государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды из рук представителей власти всех уровней и руководства компании «Норникель».Поздравить норильчан приехали Валерий Семёнов - член Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Почётный гражданин города Норильска, Дмитрий Свиридов – председатель Законодательного Собрания Красноярского края, Владислав Гасумянов - старший вице-президент по развитию государственно-частного партнерства компании «Норникель». Также в церемониях награждения участвуют глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и глава Таймыра Евгений Вершинин.В этом году особого внимания и поощрения удостоены более 300 норильчан. Медали ордена Почёта и «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручат двум десяткам человек. Звание «Заслуженный металлург» Минпромторговли присвоил двум работникам компании. В числе прочих наград: почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ, знаки отличия МЧС РФ, «За вклад в развитие города» и «За профессионально мастерство», почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, Законодательного Собрания, Норильского городского Совета депутатов, главы Таймыра и Таймырского Совета депутатов, почётные знаки «Норникеля» и звания «Лучший руководитель», «Лучший специалист» и «Лучший рабочий».Фото Ирины Яринской