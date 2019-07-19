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19 июля 2019, 11:08



Из федерального бюджета выделено 6 млрд рублей на реконструкцию магистральной рулёжной дорожки в красноярском аэропорту.

Как отмечают на официальном портале региона, реконструкция рулёжной дорожки позволит увеличить пропускную способность аэропорта, что даст возможность нарастить количество операционного объёма аэропорта за счёт увеличения трансферного пассажиропотока. Финансирование позволит начать строительство уже в 2019 году. Напомним, необходимость реконструкции обсуждалась в прошлом году в Москве во время рабочей встречи губернатора края Александра Усса с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Авиакомпания планирует создать международный хаб на базе красноярского аэропорта до 2023 года. Трёхстороннее соглашение о строительстве хаба подписали на Красноярском экономическом форуме в марте 2019 года. Проект предполагает создание международного транспортного хаба мультимодальных грузовых перевозок и производственно-логистического центра на базе аэропорта Красноярска. Строительство хаба обеспечит полномасштабную интеграцию грузоперевозок в мировую сеть, рост производственных мощностей, логистических услуг и бизнесов, что приведёт к занятости населения и созданию новых рабочих мест.

Просмотров:161 Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 6 млрд рублей из резервного фонда правительства на софинансирование мероприятий по реконструкции магистральной рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярска.Как отмечают на официальном портале региона, реконструкция рулёжной дорожки позволит увеличить пропускную способность аэропорта, что даст возможность нарастить количество операционного объёма аэропорта за счёт увеличения трансферного пассажиропотока. Финансирование позволит начать строительство уже в 2019 году.Напомним, необходимость реконструкции обсуждалась в прошлом году в Москве во время рабочей встречи губернатора края Александра Усса с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Авиакомпания планирует создать международный хаб на базе красноярского аэропорта до 2023 года.Трёхстороннее соглашение о строительстве хаба подписали на Красноярском экономическом форуме в марте 2019 года. Проект предполагает создание международного транспортного хаба мультимодальных грузовых перевозок и производственно-логистического центра на базе аэропорта Красноярска. Строительство хаба обеспечит полномасштабную интеграцию грузоперевозок в мировую сеть, рост производственных мощностей, логистических услуг и бизнесов, что приведёт к занятости населения и созданию новых рабочих мест.