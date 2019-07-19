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19 июля 2019, 11:47



В Норильск прибыл председатель Законодательного собрания Красноярского края.

В частности, сегодня он поучаствует в торжественных церемониях награждения работников различных организаций города и компании «Норникель», где вручит почётные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания края норильчанам, достигшим особых успехов в работе и развитии заполярного Норильска. Помимо этого Дмитрий Свиридов пообщается с журналистами, посетит торжественный вечер, посвящённый главным норильским праздникам, который состоится сегодня во Дворце культуры «Норникеля», а также завтрашний праздничный концерт на Комсомольской площади. - В основе всех наших достижений – люди, работающие на комбинате. Это хорошие профессионалы, крепкие и надёжные – такие же, как металл, который они выплавляют. Хочу пожелать всем металлургам Норильска, всем жителям заполярного города успехов в нелёгком и ответственном труде, а их семьям – тепла и благополучия, - говорится в официальном поздравлении спикера краевого парламента Дмитрия Свиридова, адресованном норильчанам. Фото Ирины Яринской

Просмотров:177 Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов традиционно примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня города и Дня металлурга.В частности, сегодня он поучаствует в торжественных церемониях награждения работников различных организаций города и компании «Норникель», где вручит почётные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания края норильчанам, достигшим особых успехов в работе и развитии заполярного Норильска.Помимо этого Дмитрий Свиридов пообщается с журналистами, посетит торжественный вечер, посвящённый главным норильским праздникам, который состоится сегодня во Дворце культуры «Норникеля», а также завтрашний праздничный концерт на Комсомольской площади.- В основе всех наших достижений – люди, работающие на комбинате. Это хорошие профессионалы, крепкие и надёжные – такие же, как металл, который они выплавляют. Хочу пожелать всем металлургам Норильска, всем жителям заполярного города успехов в нелёгком и ответственном труде, а их семьям – тепла и благополучия, - говорится в официальном поздравлении спикера краевого парламента Дмитрия Свиридова, адресованном норильчанам.Фото Ирины Яринской