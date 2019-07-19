Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40040

19 июля 2019, 11:48



Купаться в водоёмах Норильска ЗАПРЕЩЕНО! Вчера на «Оль-Гуле» чуть не утонул ребёнок.

Несмотря на предупреждения, печальные примеры и запрет, как только в Норильске устанавливается жаркая солнечная погода, некоторые норильчане спешат искупаться в местных озёрах. Плавать идут и взрослые, и дети. Восьмилетний мальчик отдыхал на базе «Оль-Гуль» с бабушкой. Вчера здесь собралось много желающих позагорать и освежиться в прохладном озерце. Около 16.20 отдыхающие заметили, что тонет ребёнок. По словам очевидцев, под водой мальчик находился примерно минуту. Когда его вытащили на берег, он не подавал признаков жизни. Один из мужчин смог оказать необходимую помощь, и ребёнок пришёл в себя. Подоспевшие фельдшеры скорой помощи после осмотра отвезли его в реанимационное отделение горбольницы в состоянии средней степени тяжести. Фото из соцсетей

Просмотров:430 Несмотря на предупреждения, печальные примеры и запрет, как только в Норильске устанавливается жаркая солнечная погода, некоторые норильчане спешат искупаться в местных озёрах. Плавать идут и взрослые, и дети.Восьмилетний мальчик отдыхал на базе «Оль-Гуль» с бабушкой. Вчера здесь собралось много желающих позагорать и освежиться в прохладном озерце. Около 16.20 отдыхающие заметили, что тонет ребёнок. По словам очевидцев, под водой мальчик находился примерно минуту. Когда его вытащили на берег, он не подавал признаков жизни. Один из мужчин смог оказать необходимую помощь, и ребёнок пришёл в себя. Подоспевшие фельдшеры скорой помощи после осмотра отвезли его в реанимационное отделение горбольницы в состоянии средней степени тяжести.Фото из соцсетей