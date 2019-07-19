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19 июля 2019, 11:49



Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.

В числе награждаемых – ряд норильчан. Так, орденом Почёта будет награждён сотрудник рудника «Таймырский», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 17 человек, работников ряда предприятий города. Почётным званием «Заслуженный металлург» награждены шесть человек - сотрудники НМЗ, медного завода и ТОФ, ещё восемь – званием «Заслуженный шахтёр РФ». За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградят одного сотрудника ЦАТК. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:216 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поощрении работников промышленности, здравоохранения и транспорта Красноярского края. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации (Указ Президента Российской Федерации от 03.07.2019 № 312 "О награждении государственными наградами Российской Федерации").В числе награждаемых – ряд норильчан. Так, орденом Почёта будет награждён сотрудник рудника «Таймырский», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 17 человек, работников ряда предприятий города. Почётным званием «Заслуженный металлург» награждены шесть человек - сотрудники НМЗ, медного завода и ТОФ, ещё восемь – званием «Заслуженный шахтёр РФ». За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградят одного сотрудника ЦАТК.Фото Владимира Макушкина