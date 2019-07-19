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19 июля 2019, 12:07

Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды».


Соревнования прошли на поле футбольного манежа «Футбол-арена «Енисей» в Красноярске. Побороться за кубок приехали команды из Забайкальского края, Мурманской области и, конечно, со всего Красноярского края. Это право они заслужили, пройдя серьёзный отбор на первом этапе соревнований. В столицу края приехала 41 команда — это более 400 ребят, по-настоящему увлечённых футболом. 12 команд получили право сыграть в финальном этапе.
Традиция проводить на берегах Енисея большой праздник детского футбола возродилась, набрала силу и стала новым брендом региона. Такой интерес понятен — для ребят и тренеров это возможность проверить свой уровень, продемонстрировать соперникам наработки и получить бесценные советы от именитых спортсменов на мастер-классах. На этот раз организаторам удалось пригласить известных футболистов Алексея Смертина и Дмитрия Сычёва. Как и в прошлые годы, победители получили специальные призы, а все участники соревнований — сувениры на память.
Напомним, краевой фестиваль футбола «Кубок «Норникеля» — новые надежды» впервые прошёл в Красноярске в 2017 году. Детско-юношеские турниры подобного масштаба не проводились в нашем крае более 15 лет. В 2018 году было принято решение продолжить традицию проведения соревнований в преддверии Дня металлурга. Турнир получил статус межрегионального. Общее руководство организацией соревнований осуществлялись общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз» и «Норникелем».
Участие в торжественной церемонии принял председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов. Он поздравил спортсменов, их родителей и гостей соревнований: «Это праздник спортивного духа, юношеского футбола. Радостно то, что турнир стал, по сути, межрегиональным, это серьёзное достижение: в Красноярск приехала 41 команда. Здорово, что наши команды развиваются, во многом это достигается благодаря усилиям надёжных партнёров — компании «Норникель», которая стала традиционным организатором и спонсором этого прекрасного соревнования. А для молодёжи это уникальная площадка, где ребята могут помериться силами со сверстниками из других регионов. Краевая власть со своей стороны будет поддерживать это мероприятие. Возможно, нужно расширить круг регионов, которые смогут участвовать в этом соревновании».
Фото Антона Петрова
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