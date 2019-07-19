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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:53 Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов.
16:52 Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26 До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались.
16:25 Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24 ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания.
15:57 Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48 Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них.
14:07 В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39 В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края.
12:08 «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
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