Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40043

19 июля 2019, 12:08



«Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.

«Норникель», согласно своему отчёту, сохраняет лидирующие позиции в горно-металлургической отрасли России с точки зрения экологической и социальной ответственности; реализует программу производственной эффективности, которая является одним из стратегических приоритетов; усиливает поддержку развития регионов, в которых находятся её производственные мощности. Ежегодно отчёты компаний оцениваются экспертами по нескольким критериям: первому впечатлению, обложке, обращению к акционерам, содержательной части, финансовым данным, креативности, чёткости идеи и доступности информации. Напомним, международный конкурс Vision Awards проводится с 2002 года Лигой американских профессионалов в области коммуникаций (LACP), которая основана в 2001 году с целью создания сообщества PR-профессионалов. Данное сообщество содействует продвижению лучших достижений в этой сфере и выявляет сильнейших игроков глобального рынка, которые демонстрируют выдающиеся результаты в области коммуникаций. «Норникель» занимается публикацией нефинансовых отчётов с 2004 года, став одной из первых среди российских компаний в этом направлении. Данные отчёты базируются на соблюдении принципов, изложенных в Глобальном договоре ООН, к которому «Норникель» добровольно присоединился в 2016 году. Выпуск подобных отчётов является естественным ответом на запрос рынка, который предъявляет к современным компаниям повышенные требования в области устойчивого развития. Нефинансовые отчёты «Норникеля» всегда высоко оцениваются рынком. Компания регулярно получает платиновые статуэтки MarCom Awards. Также среди побед — награды LACP Vision Awards. В 2015 году отчёт компании был отмечен золотой наградой LACP Vision Awards, а отчёт по корпоративной социальной ответственности за 2014 год вошёл в топ-10 публичных нефинансовых отчётов мира.

Просмотров:160 Жюри международного конкурса Vision Awards отобрало лучшие образцы среди корпоративных годовых отчетов в мире. В конкурсе приняли участие более 1000 компаний из 20 стран мира. В лучшую сотню вошли пять российских компаний: «Норникель»,«РусГидро», «МРСК Юга» и «Аэрофлот», сообщает НИА-Красноярск«Норникель», согласно своему отчёту, сохраняет лидирующие позиции в горно-металлургической отрасли России с точки зрения экологической и социальной ответственности; реализует программу производственной эффективности, которая является одним из стратегических приоритетов; усиливает поддержку развития регионов, в которых находятся её производственные мощности. Ежегодно отчёты компаний оцениваются экспертами по нескольким критериям: первому впечатлению, обложке, обращению к акционерам, содержательной части, финансовым данным, креативности, чёткости идеи и доступности информации.Напомним, международный конкурс Vision Awards проводится с 2002 года Лигой американских профессионалов в области коммуникаций (LACP), которая основана в 2001 году с целью создания сообщества PR-профессионалов. Данное сообщество содействует продвижению лучших достижений в этой сфере и выявляет сильнейших игроков глобального рынка, которые демонстрируют выдающиеся результаты в области коммуникаций.«Норникель» занимается публикацией нефинансовых отчётов с 2004 года, став одной из первых среди российских компаний в этом направлении. Данные отчёты базируются на соблюдении принципов, изложенных в Глобальном договоре ООН, к которому «Норникель» добровольно присоединился в 2016 году. Выпуск подобных отчётов является естественным ответом на запрос рынка, который предъявляет к современным компаниям повышенные требования в области устойчивого развития. Нефинансовые отчёты «Норникеля» всегда высоко оцениваются рынком. Компания регулярно получает платиновые статуэтки MarCom Awards. Также среди побед — награды LACP Vision Awards. В 2015 году отчёт компании был отмечен золотой наградой LACP Vision Awards, а отчёт по корпоративной социальной ответственности за 2014 год вошёл в топ-10 публичных нефинансовых отчётов мира.