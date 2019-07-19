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19 июля 2019, 13:39



В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края.

Отметим, что дополнительные средства необходимы региону для снижения бюджетной нагрузки, возникшей в связи с проведением в регионе Всемирных зимних студенческих игр 2019 года. Ранее с инициативой о перераспределении налоговых отчислений на многокомпонентные руды выступил губернатор края Александр Усс. Власти края обратились в Минфин РФ с просьбой временно передать региону право на взимание налога на добычу многокомпонентных руд, с тем чтобы компенсировать порядка 30 миллиардов рублей затрат на проведение Универсиады.

Просмотров:163 Об этом со ссылкой на депутата российского парламента от региона, члена комитета по бюджету и налогам Виктора Зубарева сообщает НИА-Красноярск. «Речь идёт о возможности перераспределения средств в бюджет края за счёт федеральной части норматива по налогу на добычу многокомпонентных руд, извлекаемых из недр на территории Красноярского края. Ежегодно это несколько миллиардов рублей. Необходимы поправки в Налоговый кодекс РФ и/или внесение соответствующих положений в федеральный бюджет. Предложения края рассматривались комитетом по бюджету и налогам», - сообщил Зубарев.Отметим, что дополнительные средства необходимы региону для снижения бюджетной нагрузки, возникшей в связи с проведением в регионе Всемирных зимних студенческих игр 2019 года.Ранее с инициативой о перераспределении налоговых отчислений на многокомпонентные руды выступил губернатор края Александр Усс. Власти края обратились в Минфин РФ с просьбой временно передать региону право на взимание налога на добычу многокомпонентных руд, с тем чтобы компенсировать порядка 30 миллиардов рублей затрат на проведение Универсиады.