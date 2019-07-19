Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40045

19 июля 2019, 14:07



В дни праздников охрана порядка будет усилена.

- Ленинский проспект перекроют полностью с 14 часов 19 июля до 2 часов ночи 22 июля. Проехать по Пушкина на участке от Гвардейской площади до перекрёстка с улицей Кирова будет невозможно с 9 до 15 часов в субботу. - В Кайеркане автомобильное движение перекроют в воскресенье, 21 июля. По улице Надеждинской – на участке от дома №1 до дома №11, и по улице Шахтерской – на участке от Школьной до Надеждинской, с 12 до 20 часов. - В Талнахе, также в воскресенье, проезд для машин закроют с 13 до 20 часов. По улице Диксона – на участке от Маслова, 1 (школа № 20) до пересечения со Спортивной; по улице Спортивной – от Таймырской до пересечения с Диксона; по Таймырской – на участке от Строителей, 17 (КДЦ имени В.Высоцкого), до пересечения с Диксона. Сотрудники полиции обращаются к горожанам и гостям Норильска с просьбой проявить понимание, соблюдать общественный порядок и воздержаться от посещения праздничных мероприятий с запрещенными предметами. Важно соблюдать простые правила безопасного поведения: находиться в общественных местах в трезвом состоянии, вести себя уважительно по отношению к другим отдыхающим, не оставлять без внимания детей. Полицейские призывают помнить и о безопасности собственных вещей, не оставлять их без присмотра.

Просмотров:163 В выходные дни сотрудники отдела МВД по Норильску будут обеспечивать охрану общественного порядка вместе с представителями добровольной народной дружины и частными охранными предприятиями. Полицейские напоминают, что в связи с праздниками временно будет прекращено движение всех видов транспортных средств на территории:- Ленинский проспект перекроют полностью с 14 часов 19 июля до 2 часов ночи 22 июля. Проехать по Пушкина на участке от Гвардейской площади до перекрёстка с улицей Кирова будет невозможно с 9 до 15 часов в субботу.- В Кайеркане автомобильное движение перекроют в воскресенье, 21 июля. По улице Надеждинской – на участке от дома №1 до дома №11, и по улице Шахтерской – на участке от Школьной до Надеждинской, с 12 до 20 часов.- В Талнахе, также в воскресенье, проезд для машин закроют с 13 до 20 часов. По улице Диксона – на участке от Маслова, 1 (школа № 20) до пересечения со Спортивной; по улице Спортивной – от Таймырской до пересечения с Диксона; по Таймырской – на участке от Строителей, 17 (КДЦ имени В.Высоцкого), до пересечения с Диксона.Сотрудники полиции обращаются к горожанам и гостям Норильска с просьбой проявить понимание, соблюдать общественный порядок и воздержаться от посещения праздничных мероприятий с запрещенными предметами. Важно соблюдать простые правила безопасного поведения: находиться в общественных местах в трезвом состоянии, вести себя уважительно по отношению к другим отдыхающим, не оставлять без внимания детей. Полицейские призывают помнить и о безопасности собственных вещей, не оставлять их без присмотра.