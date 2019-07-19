Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40046

19 июля 2019, 15:48



Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них.

Радоваться мешают лишь частые случаи вандализма на детских площадках города. Специалисты горхоза рассказывают, что разрушительные действия чаще всего подростков достигли такого размаха, что в будущем году город, вероятнее всего, смонтирует только одну детскую площадку: остальные средства пойдут на восстановление уже имеющихся. «Бывает, только поставим площадку, а её уже разбили. Недавно хулиганы сломали качели «Гнездо» на площадке ул. Орджоникидзе, 2 (её построили в 2017-м). Ощущение, что на качелях катались всем двором одновременно, потому что даже стойки вырвали. Повредили площадку на ул. Комсомольской, 45. В Оганере, на ул. Югославской, 38, пару лет назад мы не успели взять площадку на баланс, как её уже сломали – за одну ночь. Естественно, разрушенные объекты мы демонтируем, а потом слышим жалобы от жильцов о том, что детям негде играть. Так что мы просим помощи горожан: если вы видите, что кто-то ломает площадку в вашем дворе, вызовите полицию. Я не призываю делать хулиганам замечание самим – это может быть небезопасно. Но наряд полиции вызвать надо. Это же площадка для ваших детей, об этом надо помнить», - пояснил Андрей Беспалов.

Просмотров:118 Их приобретением и установкой занимается управление городского хозяйства администрации города. Адреса размещения новеньких объектов - ул. Бегичева,27А, ул. Комсомольская,11, ул. Комсомольская,43В, ул. Талнахская,42-54, ул. Талнахская,10. В их числе одна спортивная, остальные игровые – все рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 14 лет. Как рассказал Андрей Беспалов, заместитель начальника УГХ, на эти работы из муниципального бюджета выделено 18,5 миллиона рублей.Радоваться мешают лишь частые случаи вандализма на детских площадках города. Специалисты горхоза рассказывают, что разрушительные действия чаще всего подростков достигли такого размаха, что в будущем году город, вероятнее всего, смонтирует только одну детскую площадку: остальные средства пойдут на восстановление уже имеющихся.«Бывает, только поставим площадку, а её уже разбили. Недавно хулиганы сломали качели «Гнездо» на площадке ул. Орджоникидзе, 2 (её построили в 2017-м). Ощущение, что на качелях катались всем двором одновременно, потому что даже стойки вырвали. Повредили площадку на ул. Комсомольской, 45. В Оганере, на ул. Югославской, 38, пару лет назад мы не успели взять площадку на баланс, как её уже сломали – за одну ночь. Естественно, разрушенные объекты мы демонтируем, а потом слышим жалобы от жильцов о том, что детям негде играть. Так что мы просим помощи горожан: если вы видите, что кто-то ломает площадку в вашем дворе, вызовите полицию. Я не призываю делать хулиганам замечание самим – это может быть небезопасно. Но наряд полиции вызвать надо. Это же площадка для ваших детей, об этом надо помнить», - пояснил Андрей Беспалов.