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19 июля 2019, 15:57



Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.

Помимо прочего в стадии заключения контракты на поставку уличных скамеек и урн (по 90 штук) взамен сломанных и украденных. «В Центральном районе полная заполняемость малыми архитектурными формами, так что, даже если новые скамейки и урны поступят в конце лета, проблемы не будет. Их отправят на склады и выставят в городе будущим летом», - рассказал Андрей Беспалов, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Норильска. Скамьи и урны обычно устанавливают в скверах, на площадях, а также на детских площадках. Хотя горожане могут обратиться по вопросу расстановки скамеек во дворах в свои управляющие организации. Для детских площадок заказано 50 скамеек в виде крокодилов (более чем на 800 тысяч рублей), уже успевших хорошо себя зарекомендовать. Напомним, сегодня в городе установлено 398 скамеек, 225 урн и 30 вазонов. А в период проведения массовых мероприятий дополнительно выставляют скамьи, урны и биотуалеты, которые впоследствии обслуживаются подрядными организациями.

Просмотров:119 Топиар-фигуры из искусственного газона в виде звезды и надписи «Победа» появятся на площади Памяти Героев. Пушкинский сквер украсится фигурами «Дама с зонтом и кавалер», а также кареты с лошадью. Обновление коснётся и бульвара Влюблённых, где установят топиар-фигуру «Влюблённые», а также объёмные буквы «Норильск» из стеклопластика. В них будут засыпать землю и высаживать цветы или траву. Кроме того, заключены контракты на поставку 52 цветочниц из стеклопластика различных форм. Они должны поступить в город в начале августа, и, если не будет задержки поставки, цветы в них высадят уже этим летом.Помимо прочего в стадии заключения контракты на поставку уличных скамеек и урн (по 90 штук) взамен сломанных и украденных.«В Центральном районе полная заполняемость малыми архитектурными формами, так что, даже если новые скамейки и урны поступят в конце лета, проблемы не будет. Их отправят на склады и выставят в городе будущим летом», - рассказал Андрей Беспалов, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Норильска.Скамьи и урны обычно устанавливают в скверах, на площадях, а также на детских площадках. Хотя горожане могут обратиться по вопросу расстановки скамеек во дворах в свои управляющие организации.Для детских площадок заказано 50 скамеек в виде крокодилов (более чем на 800 тысяч рублей), уже успевших хорошо себя зарекомендовать. Напомним, сегодня в городе установлено 398 скамеек, 225 урн и 30 вазонов. А в период проведения массовых мероприятий дополнительно выставляют скамьи, урны и биотуалеты, которые впоследствии обслуживаются подрядными организациями.