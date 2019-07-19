Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40048

19 июля 2019, 16:24



ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания.

Многолетние мёрзлые грунты и непродолжительное полярное лето не позволяют водоёмам прогреться до приемлемых для купания температур. Во избежание несчастных случаев администрация города напоминает о запрете купания во всех водоёмах. Фото Ирины Яринской

Просмотров:115 Управление ГОиЧС Норильска предупреждает жителей и гостей города об опасности купания в водоёмах, расположенных на территории муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района.Многолетние мёрзлые грунты и непродолжительное полярное лето не позволяют водоёмам прогреться до приемлемых для купания температур. Во избежание несчастных случаев администрация города напоминает о запрете купания во всех водоёмах.Фото Ирины Яринской