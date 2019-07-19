Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40049

19 июля 2019, 16:25



Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.

На второй этап диспансеризации направлены 122 741 человек (38,8%), уже прошли его 63 425 человек (51,7%). Завершили прохождение диспансеризации 256 980 человек (39%). По частоте выявления факторов риска на первом месте повышенный уровень артериального давления — 33,7 %, далее следуют нерациональное питание — 11,3 %, дислипидемия — 8,3 %, ожирение — 8,2%, низкая физическая активность — 5,9 %, избыточная масса тела — 5,7 %, курение — 4,9 %. Уровень выявления заболеваний в ходе диспансеризации составил: ишемической болезни сердца — 0,67% (норматив — 1% и более); артериальной гипертонии — 4,18% (норматив — 2,5% и более); сахарного диабета — 0,45% (норматив — 0,2% и более); хронической обструктивной болезни лёгких и хронического бронхита — 0,39% (норматив — 0,2% и более); онкологических заболеваний — 0,40% (норматив — 0,15% и более). В структуре групп здоровья, определяемых по итогам диспансеризации, доля I группы здоровья составила 33,7%, II — 16,5%, IIIа — 43,3% IIIб — 6,6%. По итогам диспансеризации взято на диспансерное наблюдение больше половины прошедших обследование. Напомним, начиная с этого года работники имеют право получить освобождение от работы с сохранением среднего заработка на период диспансеризации. Пройти диспансеризацию в этом году можно тем людям, чей возраст без остатка делится на три. То есть тем, кому исполняется 18, 21, 24, 27, 30 и т. д. лет. А вот вне возраста проходить диспансеризацию могут льготные категории населения (инвалиды ВОВ и участники боевых действий; люди, награжденные знаком отличия «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, которые признаны инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья; узники концлагерей). Ежегодно на обследование ждут норильчан предпенсионного и пенсионного возрастов. Обращаться следует в поликлинику по месту прикрепления. В Норильске: в Центральном районе - ул. Талнахская, 76, каб. 205, и Солнечный пр-д, 7а, каб. 406, с 8.00 до 20.00; в Талнахе - ул. Маслова, 5, каб. 120, с 8.00 до 19.30, перерыв с 13.00 до 14.00; В Кайеркане — ул. Надеждинская, 15, каб. 201, с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 18.00.

Просмотров:100 Всего в этом году диспансеризации с периодичностью 1 раз в 3 года подлежат 471 062 человека, с периодичностью 1 раз в 2 года — дополнительно 180 120 человек, профилактическим медицинским осмотрам — 125 813 человек. Такие данные приводит краевой минздрав. Прошли профосмотр – 64 905 человек (54,8%), диспансеризацию – 316 296 человек (48% из них 76,4% - раз в 3 года и 23,3% - раз в 2 года).На второй этап диспансеризации направлены 122 741 человек (38,8%), уже прошли его 63 425 человек (51,7%). Завершили прохождение диспансеризации 256 980 человек (39%).По частоте выявления факторов риска на первом месте повышенный уровень артериального давления — 33,7 %, далее следуют нерациональное питание — 11,3 %, дислипидемия — 8,3 %, ожирение — 8,2%, низкая физическая активность — 5,9 %, избыточная масса тела — 5,7 %, курение — 4,9 %.Уровень выявления заболеваний в ходе диспансеризации составил: ишемической болезни сердца — 0,67% (норматив — 1% и более); артериальной гипертонии — 4,18% (норматив — 2,5% и более); сахарного диабета — 0,45% (норматив — 0,2% и более); хронической обструктивной болезни лёгких и хронического бронхита — 0,39% (норматив — 0,2% и более); онкологических заболеваний — 0,40% (норматив — 0,15% и более).В структуре групп здоровья, определяемых по итогам диспансеризации, доля I группы здоровья составила 33,7%, II — 16,5%, IIIа — 43,3% IIIб — 6,6%. По итогам диспансеризации взято на диспансерное наблюдение больше половины прошедших обследование.Напомним, начиная с этого года работники имеют право получить освобождение от работы с сохранением среднего заработка на период диспансеризации. Пройти диспансеризацию в этом году можно тем людям, чей возраст без остатка делится на три. То есть тем, кому исполняется 18, 21, 24, 27, 30 и т. д. лет. А вот вне возраста проходить диспансеризацию могут льготные категории населения (инвалиды ВОВ и участники боевых действий; люди, награжденные знаком отличия «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, которые признаны инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья; узники концлагерей). Ежегодно на обследование ждут норильчан предпенсионного и пенсионного возрастов.Обращаться следует в поликлинику по месту прикрепления. В Норильске: в Центральном районе - ул. Талнахская, 76, каб. 205, и Солнечный пр-д, 7а, каб. 406, с 8.00 до 20.00; в Талнахе - ул. Маслова, 5, каб. 120, с 8.00 до 19.30, перерыв с 13.00 до 14.00;В Кайеркане — ул. Надеждинская, 15, каб. 201, с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 18.00.