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19 июля 2019, 16:26

До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались.


В Талнахе ведётся благоустройство общественной территории в районе ул. Маслова – ул. Бауманской. Муниципальный контракт на сумму 6 311 174 рубля предполагает, что работы будут завершены до 10 октября. Как пояснил Андрей Беспалов, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Норильска, запланированы поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, столбов освещения, устройство железобетонных поребриков, ограждений, планировка территории, завоз песка.
В Кайеркане контракт значительно дороже – на сумму 35 951 222 рубля. Больше и срок выполнения работ – до 30 ноября. Здесь будет благоустроена зона отдыха в районе домов №9 и №15 по ул. Победы. По плану на участке проведут общестроительные работы, устроят покрытие детских игровых площадок и смонтируют детское игровое оборудование, установят скамейки, урны.
«Оба проекта выложены на сайте города, во вкладке «Формирование комфортной городской среды». После благоустройства обе территории будут проверяться, и, если потребуется, мы добавим какие-то объекты, которые не были предусмотрены сразу. Например, озеленение, поребрики или что-то ещё. Похожая ситуация сложилась с ул. Озёрной, 15, где в 2018-м обустроили территорию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а этим летом добавляем зелёные насаждения (контракт на высадку цветов и травы вокруг площадки сейчас заключается) и поребрики. Хотя, возможно, в кайерканском и талнахском объектах этого и не потребуется», - заключил он. Андрей Беспалов также добавил, что в обоих случаях работают местные подрядчики.

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