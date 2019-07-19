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19 июля 2019, 16:52



Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.

- Большая честь - поздравить вас с профессиональным праздником. В 1935 году благодаря Норильскому комбинату началось строительство Норильска, а теперь благодаря городу продолжает работать компания. И правильно сказано: «Одна команда, одна компания, одна семья». Я хочу от всей души пожелать всем землякам - работникам компании и норильчанам - добра, благополучия, успехов во всём, уважения за ваш труд. Пусть мечты сбываются! Поздравил норильчан и председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов: - Край отмечает основной профессиональный праздник, мы великий металлургический регион. Но компании «Норникель», в которой я имел честь работать, хочется сказать особые слова, потому что она задаёт высокую планку и в Красноярском крае, и в стране. Это касается и высоких социальных стандартов, и участия в масштабных проектах, значимых для всего региона, и, конечно, в решении экологических вопросов. Всех работников компании благодарю за труд. Здоровья вам и семейного благополучия! Старший вице-президент по развитию государственно-частного партнёрства компании «Норникель» Владислав Гасумянов в своём праздничном обращении отметил: - Компания «Норникель» поддерживает цели устойчивого развития, которые провозгласила ООН. Они предполагают очень простые составляющие: производство, экология, человек. Для того чтобы наше будущее было правильным, мы должны быть эффективными, технологичными, «в цифре» и так далее. Речь не о процентах и миллиардах, а о лидерстве и перспективах. Мы будем твёрдо добиваться реализации нашей экологической программы. А наш самый главный капитал - это наши сотрудники. Я желаю, чтобы каждый из вас был уверен в своём будущем и будущем детей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:123 Сегодня во Дворце культуры прошла торжественная церемония награждения работников предприятий группы компании «Норникель». Собравшихся приветствовал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почётный гражданин города Норильска Валерий Семёнов:- Большая честь - поздравить вас с профессиональным праздником. В 1935 году благодаря Норильскому комбинату началось строительство Норильска, а теперь благодаря городу продолжает работать компания. И правильно сказано: «Одна команда, одна компания, одна семья». Я хочу от всей души пожелать всем землякам - работникам компании и норильчанам - добра, благополучия, успехов во всём, уважения за ваш труд. Пусть мечты сбываются!Поздравил норильчан и председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов:- Край отмечает основной профессиональный праздник, мы великий металлургический регион. Но компании «Норникель», в которой я имел честь работать, хочется сказать особые слова, потому что она задаёт высокую планку и в Красноярском крае, и в стране. Это касается и высоких социальных стандартов, и участия в масштабных проектах, значимых для всего региона, и, конечно, в решении экологических вопросов. Всех работников компании благодарю за труд. Здоровья вам и семейного благополучия!Старший вице-президент по развитию государственно-частного партнёрства компании «Норникель» Владислав Гасумянов в своём праздничном обращении отметил:- Компания «Норникель» поддерживает цели устойчивого развития, которые провозгласила ООН. Они предполагают очень простые составляющие: производство, экология, человек. Для того чтобы наше будущее было правильным, мы должны быть эффективными, технологичными, «в цифре» и так далее. Речь не о процентах и миллиардах, а о лидерстве и перспективах. Мы будем твёрдо добиваться реализации нашей экологической программы. А наш самый главный капитал - это наши сотрудники. Я желаю, чтобы каждый из вас был уверен в своём будущем и будущем детей.Фото Ирины Яринской