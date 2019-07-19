Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40052

19 июля 2019, 16:53



Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов.

Этой работой уже несколько лет в городе занимается ИП Попов. Сотрудники предпринимателя в этом году подготовили к высадке 40 170 единиц рассады таких цветов как бархатцы низкорослые, виола (анютины глазки), агератум, гвоздика, колеус с различной окраской цветков. Финансирование по статье озеленения составило 9805,8 тысячи рублей. Стоит заметить, что контракт предусматривает не только высадку рассады, а полный комплекс работ по уходу за цветами: полив, прополку, замену, а также приобретение семян многолетних трав. Если в город успеют придти новые вазоны, этот же подрядчик высадит цветы и в них. А осенью, опять же традиционно, возможность поучаствовать в озеленении Норильска будет у всех горожан: 7 сентября пройдёт субботник. В нём примут участие работники предприятий и учреждений города и все неравнодушные горожане.

Просмотров:99 Общая площадь озеленения – 10 876 м2. Цветы появились на клумбах и в вазонах по адресам: площадь Гвардейская, ул.Севастопольская,7, площадь Памяти Героев, пр.Ленинский, 24А, Пушкинский сквер, ул.Богдана Хмельницкого,18, ул.Орджоникидзе, 15, пр.Ленинский, 9 и 34, групповой памятник Героям Советского Союза, бульвар Влюбленных, ул.Красноярская,2, территория, прилегающая к озеру Долгому, автобусные остановки, общественная территория в районе ул.Озерной, 15А.Этой работой уже несколько лет в городе занимается ИП Попов. Сотрудники предпринимателя в этом году подготовили к высадке 40 170 единиц рассады таких цветов как бархатцы низкорослые, виола (анютины глазки), агератум, гвоздика, колеус с различной окраской цветков. Финансирование по статье озеленения составило 9805,8 тысячи рублей. Стоит заметить, что контракт предусматривает не только высадку рассады, а полный комплекс работ по уходу за цветами: полив, прополку, замену, а также приобретение семян многолетних трав. Если в город успеют придти новые вазоны, этот же подрядчик высадит цветы и в них.А осенью, опять же традиционно, возможность поучаствовать в озеленении Норильска будет у всех горожан: 7 сентября пройдёт субботник. В нём примут участие работники предприятий и учреждений города и все неравнодушные горожане.