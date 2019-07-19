Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40053

19 июля 2019, 20:30



Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.

- День металлурга – наш общий праздник. Отмечая и День города, и День компании, мы традиционно подводим итоги наших достижений, обсуждаем надежды и строим планы на будущее. Сегодня и город, и компания задумываются о возобновлении строительства в Норильске и на Таймыре, вопрос не простой, но могу обещать всестороннюю поддержку со стороны региональных властей. Кроме того, в Совете Федерации мы получили поддержку сенаторов, что даёт надежду на продление программы переселения северян. Сегодня мы видим, насколько успешно в Норильске решаются инвестиционные проекты, в том числе и беспрецедентный «Серный проект», который кардинально изменит экологию города. Меня радует, что Норильск, как всегда, показывает достойный пример активной работы, стойкости и упорства в достижении поставленных целей. Поэтому хотелось бы пожелать сохранить это поступательное развитие, которое в Норильске присутствует, - отметил Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края. - Норильск – это одна большая семья, так всегда было и есть. И, как одна команда, самый северный город и самая мощная компания вместе празднуют профессиональный праздник металлургов и День города, вместе решают насущные проблемы, действуют, как единая команда. Меня радуют все позитивные изменения, которые сегодня происходят в Норильске: город и компания стабильно работают, постепенно решаются экологические проблемы, город преображается, улучшается качество жизни северян. Со своей стороны хочу сказать, что Совет Федерации не только предоставил политическую поддержку программе переселения, но нам удалось решить и вопрос с Министерством транспорта о приобретении в лизинг новых теплоходов. Это будет важно, в том числе, и для развития туризма. В этот праздничный день всем землякам я желаю добра, благополучия, успехов во всём, и чтобы мы всегда с достоинством несли высокое звание норильчанина, - сказал Валерий Семёнов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почётный гражданин Норильска. - Наша сила всегда была в единстве, не зря День города, День металлурга и День компании мы празднуем вместе, одной большой семьей. И если и дальше все вместе каждый день мы будем делать что-то хорошее для нашего города, то Норильск станет ещё прекраснее, он станет действительно городом, в котором хочется жить. Сегодня для городской администрации приоритет – реновация жилищного фонда. Мы договорились и с Красноярским краем, и с «Норникелем» о разработке общей программы по строительству жилья в Норильске. Будем строить – и город получит второе дыхание, к нам поедут молодые специалисты: и врачи, и металлурги, и горняки, и учителя. Сейчас готовим проектно-сметную документацию, определяем сумму денег, необходимую на строительство. На следующей неделе я хочу обсудить этот вопрос в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в северном городе началось строительство, - пообещал глава города Ринат Ахметчин. - А всем землякам желаю стабильности, здоровья и благополучия. Фото Ирины Яринской

Просмотров:215 В течение двух дней – вчера и сегодня – государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды получили более 300 норильчан – работников компании «Норникель» и других организаций Норильска. В торжественных церемониях, приуроченных ко Дню города, Дню металлурга и Дню компании, приняли участие спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, член Совета Федерации, почётный гражданин Норильска Валерий Семёнов и глава города Ринат Ахметчин.- День металлурга – наш общий праздник. Отмечая и День города, и День компании, мы традиционно подводим итоги наших достижений, обсуждаем надежды и строим планы на будущее. Сегодня и город, и компания задумываются о возобновлении строительства в Норильске и на Таймыре, вопрос не простой, но могу обещать всестороннюю поддержку со стороны региональных властей. Кроме того, в Совете Федерации мы получили поддержку сенаторов, что даёт надежду на продление программы переселения северян. Сегодня мы видим, насколько успешно в Норильске решаются инвестиционные проекты, в том числе и беспрецедентный «Серный проект», который кардинально изменит экологию города.Меня радует, что Норильск, как всегда, показывает достойный пример активной работы, стойкости и упорства в достижении поставленных целей. Поэтому хотелось бы пожелать сохранить это поступательное развитие, которое в Норильске присутствует, - отметил Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края.- Норильск – это одна большая семья, так всегда было и есть. И, как одна команда, самый северный город и самая мощная компания вместе празднуют профессиональный праздник металлургов и День города, вместе решают насущные проблемы, действуют, как единая команда. Меня радуют все позитивные изменения, которые сегодня происходят в Норильске: город и компания стабильно работают, постепенно решаются экологические проблемы, город преображается, улучшается качество жизни северян. Со своей стороны хочу сказать, что Совет Федерации не только предоставил политическую поддержку программе переселения, но нам удалось решить и вопрос сМинистерством транспорта о приобретении в лизинг новых теплоходов. Это будет важно, в том числе, и для развития туризма. В этот праздничный день всем землякам я желаю добра, благополучия, успехов во всём, и чтобы мы всегда с достоинством несли высокое звание норильчанина, - сказал Валерий Семёнов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почётный гражданин Норильска.- Наша сила всегда была в единстве, не зря День города, День металлурга и День компании мы празднуем вместе, одной большой семьей. И если и дальше все вместе каждый день мы будем делать что-то хорошее для нашего города, то Норильск станет ещё прекраснее, он станет действительно городом, в котором хочется жить. Сегодня для городской администрации приоритет – реновация жилищного фонда. Мы договорились и с Красноярским краем, и с «Норникелем» о разработке общей программы по строительству жилья в Норильске. Будем строить – и город получит второе дыхание, к нам поедут молодые специалисты: и врачи, и металлурги, и горняки, и учителя. Сейчас готовим проектно-сметную документацию, определяем сумму денег, необходимую на строительство. На следующей неделе я хочу обсудить этот вопрос в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в северном городе началось строительство, - пообещал глава города Ринат Ахметчин. - А всем землякам желаю стабильности, здоровья и благополучия.Фото Ирины Яринской