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19 июля 2019, 20:30

Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.


В течение двух дней – вчера и сегодня – государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды получили более 300 норильчан – работников компании «Норникель» и других организаций Норильска. В торжественных церемониях, приуроченных ко Дню города, Дню металлурга и Дню компании, приняли участие спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, член Совета Федерации, почётный гражданин Норильска Валерий Семёнов и глава города Ринат Ахметчин.
- День металлурга – наш общий праздник. Отмечая и День города, и День компании, мы традиционно подводим итоги наших достижений, обсуждаем надежды и строим планы на будущее. Сегодня и город, и компания задумываются о возобновлении строительства в Норильске и на Таймыре, вопрос не простой, но могу обещать всестороннюю поддержку со стороны региональных властей. Кроме того, в Совете Федерации мы получили поддержку сенаторов, что даёт надежду на продление программы переселения северян. Сегодня мы видим, насколько успешно в Норильске решаются инвестиционные проекты, в том числе и беспрецедентный «Серный проект», который кардинально изменит экологию города.
Меня радует, что Норильск, как всегда, показывает достойный пример активной работы, стойкости и упорства в достижении поставленных целей. Поэтому хотелось бы пожелать сохранить это поступательное развитие, которое в Норильске присутствует, - отметил Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края.
- Норильск – это одна большая семья, так всегда было и есть. И, как одна команда, самый северный город и самая мощная компания вместе празднуют профессиональный праздник металлургов и День города, вместе решают насущные проблемы, действуют, как единая команда. Меня радуют все позитивные изменения, которые сегодня происходят в Норильске: город и компания стабильно работают, постепенно решаются экологические проблемы, город преображается, улучшается качество жизни северян. Со своей стороны хочу сказать, что Совет Федерации не только предоставил политическую поддержку программе переселения, но нам удалось решить и вопрос с
Министерством транспорта о приобретении в лизинг новых теплоходов. Это будет важно, в том числе, и для развития туризма. В этот праздничный день всем землякам я желаю добра, благополучия, успехов во всём, и чтобы мы всегда с достоинством несли высокое звание норильчанина, - сказал Валерий Семёнов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почётный гражданин Норильска.
- Наша сила всегда была в единстве, не зря День города, День металлурга и День компании мы празднуем вместе, одной большой семьей. И если и дальше все вместе каждый день мы будем делать что-то хорошее для нашего города, то Норильск станет ещё прекраснее, он станет действительно городом, в котором хочется жить. Сегодня для городской администрации приоритет – реновация жилищного фонда. Мы договорились и с Красноярским краем, и с «Норникелем» о разработке общей программы по строительству жилья в Норильске. Будем строить – и город получит второе дыхание, к нам поедут молодые специалисты: и врачи, и металлурги, и горняки, и учителя. Сейчас готовим проектно-сметную документацию, определяем сумму денег, необходимую на строительство. На следующей неделе я хочу обсудить этот вопрос в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в северном городе началось строительство, - пообещал глава города Ринат Ахметчин. - А всем землякам желаю стабильности, здоровья и благополучия.
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

 19 июля 2019 
23:29   Обед туриста вновь достался косолапому. 20:30   Ринат Ахметчин: «Наша сила - в единстве». В Норильске завершилась череда праздничных награждений.
16:53   Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов. 16:52   Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26   До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались. 16:25   Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24   ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания. 15:57   Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48   Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них. 14:07   В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39   В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края. 12:08   «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
12:07   Завершились межрегиональные соревнования по футболу среди детско-юношеских команд «Кубок «Норникеля» — новые надежды». 11:49   Президент наградил выдающихся норильчан государственными наградами.
11:48   Купаться в водоёмах Норильска ЗАПРЕЩЕНО! Вчера на «Оль-Гуле» чуть не утонул ребёнок. 11:47   В Норильск прибыл председатель Законодательного собрания Красноярского края.
11:20   Уже сегодня! «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора. 11:08   Из федерального бюджета выделено 6 млрд рублей на реконструкцию магистральной рулёжной дорожки в красноярском аэропорту.
10:06   Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев.

 18 июля 2019 
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15:47   На Таймыре введён особый противопожарный режим. 15:04   Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03   Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской. 14:05   В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50   В День города горожан ждут на открытые кинопоказы. 13:49   В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21   Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве. 13:16   Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
12:23   Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира. 12:22   На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».
11:53   До 2021 года в Норильске планируется создание инвазивного центра. Он станет одним из трёх в регионе. 11:00   При рождении близнецов – двойни или тройни - родителям предоставляется единовременное пособие.
10:48   Благотворительный фонд «Территория добра» объявляет о проведении городского литературного конкурса «Моя территория добра». 10:18   Медленно, но поправляется. "Роев ручей" рассказал о восстановлении белой медведицы из Норильска.

 17 июля 2019 
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16:49   Сегодня воспитанники норильской станции туризма, отдыхающие в «Багульнике», начали сплав по реке Мане. 16:37   Мемориальная доска Николаю Федоровскому вернулась после реставрации на здание НГИИ.
16:07   «Норникель» борется с кибератаками. 15:52   В День города у норильчан и гостей города будет возможность ближе познакомиться с историей территории.
15:46   Законопроект о квотировании выбросов прошёл второе чтение. 15:09   Уже в августе в Норильске начнётся обустройство новых тёплых остановок.
15:03   Научиться, отдыхая. 20 норильских школьников вернулись из Полевой академии проектного менеджмента. 14:15   Завтра без воды и света останутся некоторые норильские дома и учреждения.
13:57   Минимальный набор продуктов в крае обходится в 4786,73 рубля на человека. 13:26   Народ против! В избирком края предложена народная инициатива.
12:59   Пятеро норильских водителей-нарушителей на своём опыте узнали о практике привлечения к ответственности на основании видеозаписей в соцсетях. 12:43   Александр Усс признан лидером рейтинга политической устойчивости губернаторов Сибири.
12:18   В Норильск прилетели художники, которые должны превратить несколько городских фасадов в произведения монументальной живописи.




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