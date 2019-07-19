Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40054

19 июля 2019, 23:29



Обед туриста вновь достался косолапому.

Напомним, подобная ситуация произошла в том же районе пару недель назад. Похоже, мишка нашёл лёгкий способ добычи пищи и ни в чем себе не отказывает. Будьте осторожны! Как отмечают в управлении по делам ГОиЧС администрации Норильска, понять и предугадать действия медведя невозможно. Очень опасно застать дикое животное за трапезой. Защищая свою добычу, оно может ринуться в атаку. — Если вдруг вы заметили вдали косолапого, который, например, ловит рыбу, то постарайтесь обойти его как можно дальше, — рекомендуют спасатели. — Также будьте внимательны в тех местах, где есть явные признаки присутствия животных: следы лап и когтей, царапины на деревьях, перерытая земля. Отсюда нужно как можно скорее уйти. Нельзя подкармливать зверей, кидать им пищу. Так они теряют природный страх перед человеком. Кроме этого они усваивают, что у людей можно выпросить что–то вкусное. И если у следующего путника угощения не будет, то они могут отреагировать очень агрессивно. Если есть вероятность встречи с хищником, нужно заранее предупредить его о своём присутствии — производить как можно больше шума. Большинство зверей боится людей: они сами благополучно уйдут, чтобы вы их не заметили. В тёмное время суток по тундре лучше вообще не ходить. В ночных сумерках можно невзначай наткнуться на диких животных, и тогда они будут намного смелее. Фото очевидцев

Просмотров:131 Сегодня днём компания из восьми норильчан отправилась на Красные Камни. Как водится в таких случаях, с собой взяли мясо для шашлыка и другую еду. Только занялись приготовлением обеда, как появился бурый медведь. Отдыхающие вынуждены были спасаться бегством, оставив незваному гостю всё съестное.Напомним, подобная ситуация произошла в том же районе пару недель назад. Похоже, мишка нашёл лёгкий способ добычи пищи и ни в чем себе не отказывает. Будьте осторожны!Как отмечают в управлении по делам ГОиЧС администрации Норильска, понять и предугадать действия медведя невозможно. Очень опасно застать дикое животное за трапезой. Защищая свою добычу, оно может ринуться в атаку.— Если вдруг вы заметили вдали косолапого, который, например, ловит рыбу, то постарайтесь обойти его как можно дальше, — рекомендуют спасатели. — Также будьте внимательны в тех местах, где есть явные признаки присутствия животных: следы лап и когтей, царапины на деревьях, перерытая земля. Отсюда нужно как можно скорее уйти.Нельзя подкармливать зверей, кидать им пищу. Так они теряют природный страх перед человеком. Кроме этого они усваивают, что у людей можно выпросить что–то вкусное. И если у следующего путника угощения не будет, то они могут отреагировать очень агрессивно.Если есть вероятность встречи с хищником, нужно заранее предупредить его о своём присутствии — производить как можно больше шума. Большинство зверей боится людей: они сами благополучно уйдут, чтобы вы их не заметили. В тёмное время суток по тундре лучше вообще не ходить. В ночных сумерках можно невзначай наткнуться на диких животных, и тогда они будут намного смелее.Фото очевидцев