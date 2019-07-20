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20 июля 2019, 10:42



Легкоатлетическими эстафетами открылась спортивная часть праздника, приуроченная к Дню города и Дню металлурга.

Соревнования проходят на стадионе "Заполярник", в них принимают участие команды предприятий "Норникеля", РОКС и ТОШ. Спортсмены выявляют сильнейших на дистанции 4х100 м. Также сегодня норильчане выявят лучших в велоэстафете протяженностью 3 км и массовом старте. Фото Ирины Яринской

Просмотров:166 Соревнования проходят на стадионе "Заполярник", в них принимают участие команды предприятий "Норникеля", РОКС и ТОШ. Спортсмены выявляют сильнейших на дистанции 4х100 м.Также сегодня норильчане выявят лучших в велоэстафете протяженностью 3 км и массовом старте.Фото Ирины Яринской